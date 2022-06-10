İzmit'te kanlı hesaplaşma! Babasını vuranın babasını bıçakladı

İzmit'in Karabaş Mahallesi Leyla Atakan Caddesi’ndeki bir çay ocağında dün saat 12.30 sıralarında, aralarında husumet olan İ.T. ile Yaşar M. karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma sırasında İ.T., tabancayla Yaşar M.’yi bacağından vurdu. İ.T. yaklaşık 100 metre uzaklıktaki polis merkezine gidip teslim oldu.

Babasının yaralandığını öğrenen R.M., olaydan yaklaşık yarım saat sonra polis merkezinin karşısında bulunan kafede, şüpheli İ.T.’nin babası F.T. ile karşılaştı. Burada çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Arbede sırasında R.M., F.T.’yi bıçaklayıp kaçtı. F.T., polis aracıyla hastaneye kaldırıldı. Polis, kısa sürede R.M.’yi yakalayıp, gözaltına aldı.

Her iki şüphelinin de sorgularının sürdüğü bildirildi.

(DHA)

