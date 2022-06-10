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  4. İzmit'te kanlı hesaplaşma! Babasını vuranın babasını bıçakladı

İzmit'te kanlı hesaplaşma! Babasını vuranın babasını bıçakladı

10.06.2022 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmit’te husumetli ailelerin tartışması kanlı bitti. İ.T., tartıştığı Yaşar M.’yi, bacağından tabancayla vurdu. Olayı haber alan R.M. de yaklaşık yarım saat sonra polis merkezi yakınlarında karşılaştığı İ.T.’nin babası F.T.’yi bıçakla yaraladı. Yaşar M. ve F.T.’nin tedavileri sürürken, oğulları ise gözaltına alındı. İşte olayın detayları!

İzmit'te kanlı hesaplaşma! Babasını vuranın babasını bıçakladı

İzmit'in Karabaş Mahallesi Leyla Atakan Caddesi’ndeki bir çay ocağında dün saat 12.30 sıralarında, aralarında husumet olan İ.T. ile Yaşar M. karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma sırasında İ.T., tabancayla Yaşar M.’yi bacağından vurdu. İ.T. yaklaşık 100 metre uzaklıktaki polis merkezine gidip teslim oldu.

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Babasının yaralandığını öğrenen R.M., olaydan yaklaşık yarım saat sonra polis merkezinin karşısında bulunan kafede, şüpheli İ.T.’nin babası F.T. ile karşılaştı. Burada çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Arbede sırasında R.M., F.T.’yi bıçaklayıp kaçtı. F.T., polis aracıyla hastaneye kaldırıldı. Polis, kısa sürede R.M.’yi yakalayıp, gözaltına aldı.

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Her iki şüphelinin de sorgularının sürdüğü bildirildi.

(DHA)

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İzmit silahlı saldırı
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