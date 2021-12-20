Son dakika: Ali Murat Altunmeşe'nin ölümüyle ilgili acı detay! İlk kez açıkladı: "Psikolojik sıkıntıları vardı..."

Son dakika haberi... Ünlü türkücü İzzet Altınmeşe'nin oğlu Ali Murat Altunmeşe'nin ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Ali Murat Altunmeşe'nin ölüm haberi yakınlarını kahretti. Son olarak Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde rol alan Ali Murat Altunmeşe, dayısının evinde 11. kattan düşerek yaşamını yitirdi.

İzzet Altınmeşe'nin, Mersin'de hayatını kaybeden 42 yaşındaki oğlu Ali Murat Altunmeşe'nin cenazesi İstanbul'a gönderildi. Dün yaşamını yitiren Altınmeşe'nin, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgundaki otopsi işlemleri tamamlandı. Altınmeşe'nin cenazesi, yakınları tarafından teslim alındı.

Altınmeşe'nin yakın arkadaşı sanatçı Selahattin Alpay bu kahredici olayın ardından açıklama yaptı.

"KOLUMUZ KANADIMIZ KIRILDI"

TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan ailenin yakın dostu sanatçı Selahattin Alpay Ali Murat Altunmeşe'nin ölümüyle ilgili, "Kolumuz kanadımız kırıldı. İnançlı bir çocuktu nasıl oldu hâlâ şoktayız. Şu an Mersin'deler yarın İstanbul'da defnedeceğiz. Allah ana ve babaları evlat acısıyla imtihan etmesin. Kendimi onun yarı babası olarak kabul ediyorum çünkü elimde büyüdü" dedi.

"AİLESİNİ ÖZLEDİĞİ İÇİN MERSİN'E GİTMİŞ"

Ali Murat Altunmeşe'nin vefatıyla ilgili acı bir detayı da paylaşan sanatçı sözlerine şöyle devam etti:

"İzzet Altınmeşe 1 ay önce Mersin'e gitti. Ali Murat da onları özlediği için 3-4 gün önce Mersin'e onların yanına gitmiş. Olay dayısının evinde oldu. Başı mı döndü tansiyonu mu çıktı bilmiyoruz. Kesin netice bugün sonuçlanır. Ali Murat'ın biraz hasta olduğunu biliyordum. İzzet Altınmeşe de 'Allah verdi Allah aldı' dedi. Biraz psikolojik sorunlarının olduğunu biliyorum. Efendi bir çocuktu ama iş bulma konusunda zorluk çekti."

