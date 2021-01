James Wan’ın +18 filmi Malignant’tan heyecan verici bir görsel yayınlandı

James Wan’ın HBO Max’te yayınlanacak olan +18 korku filmi Malignant'tan yeni bir görsel paylaşıldı. James Wan uzun bir süre sonra Malignant ile yeniden korku sinemasına geçiş yapmış oldu. Annabelle Wallis'in yıldızı olduğu Malignant hakkında James Wan ne kadar heyecanlı olduğundan da bahsetti.

Re-Post from #JamesWan| MALIGNANT comes out September 10th.



I finally wrapped it last week. This was supposed to be my “little horror thriller” I do between the big ones, but the pandemic pushed it as long the big ones. (1/2) pic.twitter.com/ATcNWjjZVr