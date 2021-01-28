James Wan’ın +18 filmi Malignant’tan heyecan verici bir görsel yayınlandı

James Wan’ın HBO Max’te yayınlanacak olan +18 korku filmi Malignant'tan yeni bir görsel paylaşıldı. James Wan uzun bir süre sonra Malignant ile yeniden korku sinemasına geçiş yapmış oldu. Annabelle Wallis'in yıldızı olduğu Malignant hakkında James Wan ne kadar heyecanlı olduğundan da bahsetti.

Re-Post from #JamesWan| MALIGNANT comes out September 10th.



I finally wrapped it last week. This was supposed to be my “little horror thriller” I do between the big ones, but the pandemic pushed it as long the big ones. (1/2) pic.twitter.com/ATcNWjjZVr — Warner Bros. Pictures (@wbpictures) January 26, 2021

MALİGNANT ÇEKİMLERİ TAMAMLANDI

Insidious ve The Conjuring serileriyle büyük bir başarı yakalayan James Wan, Aquaman sonrasında çektiği ilk korku filmi olan Malignant hakkında şu sözleri sarf etti:

"Sonunda geçtiğimiz hafta filmi tamamladım. Filmin diğer büyük filmlere göre benim 'küçük korku gerilimim' olması gerekiyordu. Ama pandemi dönemi filmi diğerlerinin arasına soktu. Bu film için çok heyecanlıyım. Nasıl anlatacağımı bile bilmiyorum. Orijinal ve türler arası geçiş yapan, diğer filmlerimden farklı olan ama hala birlikte büyüdüğüm korku gerilim filmlerinin ruhunu taşıyan bir şey yapmak istedim."

Filmin oyuncu kadrosunda Annabelle, Mummy, X-Men First Class, King Arthur, Peaky Blinders gibi yapımlarda rol alan Annabelle Wallis, Mr. Mercedes, Impulse dizilerinin yıldızı Maddie Hasson, George Young, Michole Briana White, Jake Abel, Jacqueline McKenzie ve aynı zamanda senaryoda imzası bulunan Ingrid Bisu bulunuyor.

Malignant, HBO Max'teki yerini 10 Eylül tarihinde alacak. Ülkemizdeki vizyon tarihi ise belirsiz.

