James Webb Uzay Teleskobu'ndan şaşırtan bilgi! Birçok bilgisayardan çok daha düşük

Dünyanın en büyük ve en güçlü uzay teleskobu James Webb Uzay Teleskobu'nun çektiği ilk tamamen renkli fotoğraflar geçtiğimiz günlerde paylaşılmıştı. Fotoğrafın, evrenin bugüne kadar çekilmiş en derin ve en detaylı fotoğrafı olduğu belirtilmişti. Muhteşem görüntüler yakalayan James Webb Uzay Teleskobu'nun (JWST), onları tam olarak nasıl depoladığını merak ediyor olabilirsiniz. IEEE Spectrum'a göre teleskop, birçok modern bilgisayara nazaran daha küçük bir depolama alanı taşıyor.

JAMES WEBB UZAY TELESKOBU'NUN SSD KAPASİTESİ ŞAŞIRTTI

James Webb Uzay Teleskobu'nun sahip olduğu SSD'nin kapasitesi ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre, evrenin bugüne kadarki en derin ve en detaylı fotoğrafını çeken James Webb, evreni 68 GB'lık SSD ile yakalıyor. Depolama alanının yüzde 3'ü ise mühendislik ve telemetri verileri için kullanılıyor. 68 GB'lık SSD, halihazırda 10 milyar dolarlık bir uydu için kulağa gülünç derecede küçük gelse de, NASA'nın bu sistemi seçmesinin birçok nedeni var. Örneğin, 1,5 milyon kilometre uzağımızdaki James Webb, radyasyon gibi aşırı uzay koşullarına maruz kalıyor ve bu yüzden depolama alanının evlerimizde kullandığımız gibi değil, radyasyona dayanıklı olarak yapılması gerekiyor.

YİNE DE HUBBLE'I GERİDE BIRAKIYOR

25,9 gigahertzlik kanal üzerinden saniyede 28 megabayt veri gönderebilen James Webb'in hem veri toplama hem de iletim hızları, Hubble Uzay Teleskobu'nun hızlarını gölgede bırakıyor. Hâlâ etkin olan ve günlük 1 ila 2 GB veri üreten Hubble ile karşılaştırıldığında, JWST her gün 57 GB'a kadar veri üretebiliyor. Ancak depolama alanı yalnızca 24 saat içinde elde edilen verileri depolayabilecek büyüklükte.

Bir de kötü haberimiz var. Webb'in depolama alanının 10 yıllık görev süresinin sonunda, radyasyon ve aşınma nedeniyle yaklaşık 60 GB'a düşmesi bekleniyor.

Her ne kadar birçok modern bilgisayarın SSD'si, James Webb Uzay Teleskobu'nun 68 GB'lık SSD'sini geride bıraksa da uzayda çalışan bir depolama aracıyla Dünya’da çalışan bir depolama aracının aralarındaki farklardan dolayı karşılaştırılamayacağının altını çizelim.



