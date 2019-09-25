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Jandarma ekiplerinin denetiminde şaşkına çeviren detaylar

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2019 12:24 | Son Güncelleme

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde Çınarçık barajında devriye atan ekipler, barajda varillerin üzerinde yüzen 3 adet ahşap ev tespit etti. Evlerde yapılan aramalarda 307 gram kubar esrar ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet motorlu kayık ve 56 yayın balığı ele geçirildi.

Baraj kenarında devriye gezen jandarma ekipleri, demir varillerin üzerine kurulu yüzen 3 adet ahşap evi gördü. Bunun üzerine jandarma botları ile evlerin yanına giden ekipler, yaptığı aramada 307 gram kubar esrar ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet motorlu kayık, 83 adet çeşitli balık av malzemesi ve 56 yayın balığı ele geçirdi.

Evlerin sahibi olan F.K., İH., ve E.S. isimli şüphelilere uyuşturucu madde bulundurmak, su ürünleri kanununa muhalefe ve 2521 sayılı kanununa muhalefetten işlem yapıldı.

Gözaltına alınan şüpheliler karakoldaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

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Bursa Orhaneli

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