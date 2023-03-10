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  4. Japon bilim insanlarından kısırlık tedavisinde yeni adım! İki erkek fareden yavru üretildi... Sırada insanlar var

Japon bilim insanlarından kısırlık tedavisinde yeni adım! İki erkek fareden yavru üretildi... Sırada insanlar var

10.03.2023 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japon bilim insanları fareler üzerinde yaptıkları deneylerin sonucunda, genetiği değiştirilmiş farelerin deri hücrelerinden yumurta üretmeyi başardı. Bu yumurtalardan yavru fareler elde eden bilim insanları aynı tekniğin insanlar üzerinde kullanılmasını hedeflediklerini dile getirdi.

Japon bilim insanlarından kısırlık tedavisinde yeni adım! İki erkek fareden yavru üretildi... Sırada insanlar var

Japonya’daki Osaka Üniversitesi’deki bilim insanları erkek farelerin deri hücrelerinden önce yumurta ardından ise yavru üretmeyi başardı. Bu işlem sırasında araştırmacılar genetiğini değiştirdikleri erkek farelerin deri hücrelerini kök hücreye çevirdi. Ardından ise hücrelerde bulunan ve cinsiyeti belirleyen Y kromozomunu silen bilim insanları bunu dişi X kromozomuyla eşleştirdi. Başarılı bir şekilde yumurta üreten bilim insanları son adımda ise yavrunun oluşması için bir başka erkek fareden alınan spermle yumurtayı dölledi.

“İNSANLARDA ÇOK DAHA ZOR”

Kök hücre yöntemi sayesinde dişi olmadan iki erkek fareden sağlıklı bir şekilde 7 yavru elde ettiklerini ifade eden Japon bilim insanlarının araştırmasının sonuçları Londra’daki Crick Enstitüsü’nde yayınlandı. Araştırma ekibi şimdi aynı işlemi insanlar üzerinde denemeye hazırlanıyor. Yöntemin kısırlık tedavisinde kullanabileceğini ifade eden bilim insanları insan hücrelerinde başarıya ulaşmanın çok daha zor olduğunu vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
Bilim insanı Japonya

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