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Japon geleneklerinin tanıtıldığı Galenos Papatya Festivali

YAŞAM HABERLERİ  | 31.03.2019 05:51 | Son Güncelleme

Türk ve Japon derneklerinin iş birliğiyle ilaç biliminin kurucusu Galen'in doğduğu İzmir Bergama'da düzenlenen festivalde Japon kültürü tanıtıldı.

Bergama Galenos Kültür ve Turizm ile Japonya Galenos Dernekleri ve İlçe Belediyesinin iş birliğinde düzenlenen ve 26 Mart'ta başlayan festival kapsamında Arasta Çarşısı'nda klarnet konseri verildi

Papatya festivalinde Türk-Japon buluşması

İlaç biliminin kurucusu Galen'in doğduğu Bergama'da, 1. Galenos Papatya Festivali düzenlendi. Festival kapsamında Japon kültürü tanıtıldı.
Konserin ardından Japon kültürünün geleneksel yemeği "suşi" yapıldı.
Osmangazi Köprüsü ve Marmaray gibi Türkiye'nin mega projelerinde görev alan inşaat yüksek mühendisi ve mimar, deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, geleneksel kıyafetlerini giyerek vatandaşlarla suşi yaptı. Japon kültürünün bir diğer yemeği "Tempura" da vatandaşlara ikram edildi.
Yemek yapımının ardından Japon dans grubu "Kira-Kira-Hikaru" geleneksel danslarını sergiledi.
Gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirten Japon dans grubu sorumlusu Kazumi İshi, şunları söyledi:
"Festival ilk kez düzenlendiği için biraz endişelenmiştik fakat herkes bize destek oldu. Havalimanına indiğimizden bu yana bolluk ve zenginliği hissettik. Aynı Japonya'ya benziyor. Bergama insanları çok şanslı onu hissettik. Herkes bizi gördüğünde selam veriyor, yemekleriniz de çok harika"

GALEN KİMDİR?

GALEN KİMDİR?
Tıp doktoru, bilim insanı ve filozof olan Galen, Antik Roma'nın en önemli hekimlerinden biri.
Tıbbi görüşleri "Galenizm" olarak adlandırılıyor. Kendisi bugünkü spor hekimliğine de öncülük etti.
Ününü araştırma metoduyla kazanan Galen'e göre, analizler hastalıkların incelenip iyileştirilmesinin temelini oluşturuyor.
Galen, doğduğu şehir Bergama'da farklı etkinliklerle yaşatılıyor.
İlaç biliminin kurucusu Galen'in doğduğu İzmir'in Bergama ilçesinde, Türk ve Japon derneklerinin iş birliğiyle düzenlenen "1. Galenos Papatya Festivali" başladı. Bergama Galenos Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Sait Tez konuşma yaptı.
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Galenos Papatya Festivali izmir

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