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Japonlar neden yerde uyumayı tercih ediyor? İşte yerde uyumanın arkasında yatan sağlıklı nedenler

Seray Üstün Seray Üstün 15.03.2021 09:27 | Son Güncelleme:
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Japonlar neden yerde uyumayı tercih ediyor? İşte yerde uyumanın arkasında yatan sağlıklı nedenler

Japonların pek çok alanda olduğu gibi yatak konusunda da kendilerine özgü bir kültürleri bulunmaktadır. Geleneksel Japon kültürü, son derece kendine özgü ve özellikle günlük yaşamı kolaylaştıracak nüanslardan oluşmaktadır. Bu özel kültür, Japonların yatak odalarında da kendisini göstermektedir.

Japon yer yatağı olarak da bilinen futonlar, Japonca’da şilte anlamına gelmektedir. Futonların asıl özelliği ise yere yakın olmaları ile sağladıkları uyku kalitesindeki artıştır. Yapılan araştırmaların gösterdiği üzere yere yakın şekilde uyumak, kişinin kendisini daha güvende hissetmesine neden olduğu için daha kesintisiz ve rahat harekete el veren bir uyku deneyimi sunmaktadır. Japonların bu tarz yatakları tercih etmesinin oldukça sağlıklı nedenleri vardır. Sizler için bu nedenleri araştırdık. İşte karşınızda Japonların yerde yatmasının sebepleri...

SIRT AĞRISINI HAFİFLETEBİLİR

SIRT AĞRISI

Sert ve düz bir zeminde uyumak yıllardır süregelen sırt ağrılarını hafifletebilir. Yumuşak bir yatakta uyumak çoğu zaman daha rahat olmasına rağmen zamanla çökmeye başlaması omurganın eğilmesine ve sırt ağrılarının oluşmasına neden olabilir. Hatta tıp uzmanları, yatağınız çok yumuşaksa altına kontrplak yerleştirmenizi bile tavsiye ediyor. Yerde uyumak omurganızı hizada tutacak ve vücudunuzun doğal olmayan bir pozisyona girmesine izin vermeyecektir.

DURUŞU İYİLEŞTİREBİLİR

DURUŞ

Doğru pozisyonda uyumak ve omurgaya uygun desteği sağlamak, gün boyunca sırtı dik tutmayı çok daha kolay hale getirecektir. Yerde yatmak, kötü duruşunuzu düzeltmenize yardımcı olabilir çünkü sırtınız ağrımadığında, kambur durma ihtiyacı hissetmezsiniz.

KAN DOLAŞIMINI İYİLEŞTİREBİLİR

KAN DOLAŞIMI

Yerde uyumak kan akışını artırır, çünkü kilonuz eşit olarak dağılır ve vücudun farklı bölgelerinde daha az baskı oluşmasını sağlar. Doğal bir pozisyonda uyumak, dolaşım bozukluğunun neden olduğu uyuşma ve karıncalanmayı da önleyecektir. Örneğin, yan tarafa dönük ve kıvrılmış bir şekilde uyuyorsanız, kan dolaşıma girer ve daha sonra kalbinize geri akarak kan pıhtılaşması ve varisli damarlar gibi çeşitli sağlık sorunlarına neden olabilir.

ZAMANINDA UYANMAYA YARDIMCI OLABİLİR

saat

Sabahları yastıklarınızın rahatlığını bırakıp yataktan kalkmakta zorlanıyorsanız, yalnız değilsiniz. Birçok kişi alarm çaldığında uyanmakta zorlanır ve erteleme düğmesine basma eğilimi gösterir. Yerde uyuduğunuzda, tam olarak doğru kalitede uyku alırsınız ve bütün gün orada yatmak isteyecek kadar da rahat olmazsınız.

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AİLE BÜTÇESİNE KATKI SAĞLAR

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Yer yatağına geçiş yapmak cüzdanınızı da mutlu edecektir. Ortalama bir insan bir yatağa yaklaşık 1.000TL harcıyor. Yanlış bir yatak seçimi yapmak ve onu değiştirmek size zaman ve enerjiye de mal olabilir. Yerde uyumak, yatağınıza uygun bir karyola almanız zahmetinden de kurtaracağı için, binlerce TL tasarruf etmenize yardımcı olabilir.

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JAPON YER YATAĞININ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Japon yer yatakları yere yakın olmaları sebebi felsefi bir görüşten ileri gelmektedir. Özellikle Zen Budizm’inde yere yakın ya da yerde yatmak her an yaşamın içerisinde olmak, uykunun yaşamın önemli bir parçası olduğunu hatırlanması için önemlidir. Dinlendirici bir uyku sunmasının yanı sıra hareket etmeye kolay elvermesi nedeniyle öne çıkan yer yatakları aynı zamanda Japonya’nın deprem bölgesi olması yüzünden de daha güvenlikli yataklar olarak kullanılmasını sağlamaktadır. Bu yüzden deforme olmaya karşı dayanıklı bir şekilde üretilmeleri gerekmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
Japonya
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