Japonlar neden yerde uyumayı tercih ediyor? İşte yerde uyumanın arkasında yatan sağlıklı nedenler

Japon yer yatağı olarak da bilinen futonlar, Japonca’da şilte anlamına gelmektedir. Futonların asıl özelliği ise yere yakın olmaları ile sağladıkları uyku kalitesindeki artıştır. Yapılan araştırmaların gösterdiği üzere yere yakın şekilde uyumak, kişinin kendisini daha güvende hissetmesine neden olduğu için daha kesintisiz ve rahat harekete el veren bir uyku deneyimi sunmaktadır. Japonların bu tarz yatakları tercih etmesinin oldukça sağlıklı nedenleri vardır. Sizler için bu nedenleri araştırdık. İşte karşınızda Japonların yerde yatmasının sebepleri... SIRT AĞRISINI HAFİFLETEBİLİR Sert ve düz bir zeminde uyumak yıllardır süregelen sırt ağrılarını hafifletebilir. Yumuşak bir yatakta uyumak çoğu zaman daha rahat olmasına rağmen zamanla çökmeye başlaması omurganın eğilmesine ve sırt ağrılarının oluşmasına neden olabilir. Hatta tıp uzmanları, yatağınız çok yumuşaksa altına kontrplak yerleştirmenizi bile tavsiye ediyor. Yerde uyumak omurganızı hizada tutacak ve vücudunuzun doğal olmayan bir pozisyona girmesine izin vermeyecektir.

DURUŞU İYİLEŞTİREBİLİR Doğru pozisyonda uyumak ve omurgaya uygun desteği sağlamak, gün boyunca sırtı dik tutmayı çok daha kolay hale getirecektir. Yerde yatmak, kötü duruşunuzu düzeltmenize yardımcı olabilir çünkü sırtınız ağrımadığında, kambur durma ihtiyacı hissetmezsiniz. KAN DOLAŞIMINI İYİLEŞTİREBİLİR Yerde uyumak kan akışını artırır, çünkü kilonuz eşit olarak dağılır ve vücudun farklı bölgelerinde daha az baskı oluşmasını sağlar. Doğal bir pozisyonda uyumak, dolaşım bozukluğunun neden olduğu uyuşma ve karıncalanmayı da önleyecektir. Örneğin, yan tarafa dönük ve kıvrılmış bir şekilde uyuyorsanız, kan dolaşıma girer ve daha sonra kalbinize geri akarak kan pıhtılaşması ve varisli damarlar gibi çeşitli sağlık sorunlarına neden olabilir. ZAMANINDA UYANMAYA YARDIMCI OLABİLİR Sabahları yastıklarınızın rahatlığını bırakıp yataktan kalkmakta zorlanıyorsanız, yalnız değilsiniz. Birçok kişi alarm çaldığında uyanmakta zorlanır ve erteleme düğmesine basma eğilimi gösterir. Yerde uyuduğunuzda, tam olarak doğru kalitede uyku alırsınız ve bütün gün orada yatmak isteyecek kadar da rahat olmazsınız.