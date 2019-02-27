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Kadınları 'tercüme eden' uygulama tepki topladı

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İLGİNÇ HABERLER  | 27.02.2019 17:19 | Son Güncelleme

Japonya'da, eşlerinin davranışlarını anlamakta zorlandığını söyleyen erkekler için geliştirilen ‘tercüme' uygulaması ülkede tepkilere neden oldu.

Kadınları 'tercüme eden' uygulama tepki topladı

Sputnik Türkiye'nin haberine göre kadınların tepkisinin göründüğü gibi olmadığı düşüncesine dayanan uygulama aslında başka bir şeyi kast ettikleri sabit fikrinden hareketle cümleleri ‘tercüme ettiğini' öne sürüyor.

Japonya'nın en büyük gıda firmalarından biri olan Ezaki Glico tarafından Şubat başında piyasaya sürülen uygulama, ebeveynlerin çocuk büyütme konusunda sorumluluğu daha iyi paylaşabilmesi iddiasıyla geliştirildi. Ancak erkeklere verdiği tartışmalı, cinsiyetçi öneriler nedeniyle topa tutuldu.

TARTIŞMALI ÖNERİ: SORGUDAN KURTULMAK İÇİN KONUYU DEĞİŞTİRİN

Örneğin, uygulama gerçekte "Benim hakkımda ne düşünüyorsun?" diye soran bir kadının "Birlikte olmamız anlamsız" dediğini iddia ediyor. Benzer şekilde "Bu gerçekten zor" cümlesini "Yaptığım şeyi takdir ettiğini ifade etmelisin" diye çeviriyor.
Uygulama kadının "Senin için hangisi daha önemli: İşin mi ailen mi?" diye sorması halinde erkeğe "Seni yalnız hissettirdiğim için özür dilerim" demesi önerisinde bulunuyor.

Uygulama ayrıca kadınların ‘sorgusundan kurtulmak' için erkeklerin hemen konuyu iş yerinde yaşadığı bir probleme getirmesi gerektiğini öğütlüyor.

EDİTÖRÜ 'TALİMAT KİTABI' YAZAN BİR YAZAR

Asahi gazetesine göre uygulama Ezaki Glico'da çalışan bir kadın tarafından geliştirildi. Ancak ‘Bir Eşi İdare Etmenin Talimat Kitabı' gibi ilişkiler üzerine yazdığı kitaplarla bilinen Ihoko Kurokawa'nın editörlüğünde hazırlandı. Uygulama, kadın ve erkek beyinlerinin farklı çalıştığı, bu nedenle çatışmaların yaşandığını savunuyor.

'KADINLARI KÜÇÜMSÜYOR'

Ancak piyasaya çıkmasıyla birlikte uygulamaya eleştiriler çığ gibi büyüdü. Uygulamanın kadınları küçümsediği eleştirisinde bulunanlar, "Kadınların sözlerini çok da ciddiye almayın, ama jest olarak biraz sempati, biraz da minnet gösterin" gibi çarpık bir fikri yaydığını savundu.

BİR DERGİ DE SKANDAL LİSTEYLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Geçen ay da, ‘Spa!' adlı bir haftalık dergi çöpçatan uygulaması ‘Lion Project'in yöneticisi Keiji Isogimi ile yaptığı röportaj doğrultusunda ‘Japonya'da kadın öğrencileri sekse en kolay ikna edilen' üniversiteleri sıralamıştı. Ülke, cinsiyet ayrımcılığı ve tacize karşı ABD'de başlayan ve küresel çapta ses getiren '#MeToo' hareketini benimsemede başarısız olması nedeniyle de eleştirilmişti.
Japonya, kadınların siyasette ve iş hayatında temsili açısından G7 ülkeleri arasında alt sırada yer alıyor.

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