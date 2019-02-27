Kadınları 'tercüme eden' uygulama tepki topladı

Sputnik Türkiye'nin haberine göre kadınların tepkisinin göründüğü gibi olmadığı düşüncesine dayanan uygulama aslında başka bir şeyi kast ettikleri sabit fikrinden hareketle cümleleri ‘tercüme ettiğini' öne sürüyor.

Japonya'nın en büyük gıda firmalarından biri olan Ezaki Glico tarafından Şubat başında piyasaya sürülen uygulama, ebeveynlerin çocuk büyütme konusunda sorumluluğu daha iyi paylaşabilmesi iddiasıyla geliştirildi. Ancak erkeklere verdiği tartışmalı, cinsiyetçi öneriler nedeniyle topa tutuldu.

TARTIŞMALI ÖNERİ: SORGUDAN KURTULMAK İÇİN KONUYU DEĞİŞTİRİN

Örneğin, uygulama gerçekte "Benim hakkımda ne düşünüyorsun?" diye soran bir kadının "Birlikte olmamız anlamsız" dediğini iddia ediyor. Benzer şekilde "Bu gerçekten zor" cümlesini "Yaptığım şeyi takdir ettiğini ifade etmelisin" diye çeviriyor.

Uygulama kadının "Senin için hangisi daha önemli: İşin mi ailen mi?" diye sorması halinde erkeğe "Seni yalnız hissettirdiğim için özür dilerim" demesi önerisinde bulunuyor.

Uygulama ayrıca kadınların ‘sorgusundan kurtulmak' için erkeklerin hemen konuyu iş yerinde yaşadığı bir probleme getirmesi gerektiğini öğütlüyor.