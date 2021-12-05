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Japonya'da Omicron alarmı! Yeni kararı duyurdular

05.12.2021 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japonya, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı sebebiyle 3 ülke ve ABD'nin 4 eyaletinden ülkeye giriş yapan yolcuların karantina koşullarını artırdı.

Japonya'da Omicron alarmı! Yeni kararı duyurdular

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, Hindistan, Yunanistan, Romanya ile ABD'nin Colorado, Hawai, Minnesota ve New York eyaletleri çıkışlı yolculara yönelik önlemleri açıkladı.

Buna göre 3 ülke ve ABD'nin 4 eyaletinden Japonya'ya ulaşan Japon vatandaşları ve oturum sahibi yabancılar, 14 günlük karantinalarının ilk 3 gününü belirli tesislerde geçirecek.

Karantina döneminin geriye kalan kısmı, yolcuların kendi yaşam yerlerinde geçirilecek.

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İLK OMICRON VAKASI BİR DİPLOMATTA GÖRÜLMÜŞTÜ

Güney Afrika'da ortaya çıkan Omicron varyantının Japonya'daki ilk vakası, Tokyo'daki Narita Havalimanı'na geçen hafta sonu ulaşan 30 yaşlarında Namibyalı bir diplomatta saptanmıştı.

Hükümet hafta içinde Mozambik, Malavi, Botsvana, Esvatini, Lesotho, Namibya, Güney Afrika, Zimbabve ve Zambiya'yı "daha sıkı tedbirler uygulanacak ülkeler" listesine eklemişti.

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"EN KÖTÜ SENARYOYA GÖRE HAZIRLIK YAPACAĞIZ"

Başbakan Kişida Fumio, ilk vaka sonrası, sınır kapılarını kapatmanın "geçici bir çözüm" olacağını ve "en kötü senaryoya göre hazırlık yapacaklarını" söylemişti.

Japonya’da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 728 bin 196’ya, virüse bağlı can kaybı sayısı 18 bin 376’ya yükseldi.

Ülke genelinde, 28 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Japonya
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