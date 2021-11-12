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Japonya'da Pfizer, takviye doz için onay aldı

12.11.2021 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japonya'da, aşı üreticisi Pfizer'ın, koronavirüse karşı takviye doz için yaptığı başvuru onaylandı.

Japonya'da Pfizer, takviye doz için onay aldı

Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı Kovid-19 Uzman Heyeti, Pfizer'ın destekleyici dozuna "kullanım izni" verdi. Heyet, denizaşırı klinik testlerinde Pfizer aşısının 3. dozu vurulan deneklerin, 2. doz sonrasındaki dönemden 3 kat fazla antikor ürettiğini bildirdi.

ARALIKTAN İTİBAREN BAŞLIYOR

Takviye dozun, başta sağlık çalışanlarına olmak üzere 18 yaş ve üzerine aralık ayından itibaren uygulanmaya başlanacağı kaydedildi.

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Heyet, yaş haddinin düşürülmesine yönelik Pfizer'ın destekleyici dozunun, 18 yaş altı kişiler üzerindeki testlerinin sonuçlarını bekleyeceklerini bildirdi.

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 725 bin 302, virüse bağlı can kaybı sayısı 18 bin 335’e yükseldi.

Ülke genelinde 92 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

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Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Japonya koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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