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  4. Japonya’daki Moderna aşılarında ’siyah parçacıklar’ bulunduğu açıklandı

Japonya’daki Moderna aşılarında ’siyah parçacıklar’ bulunduğu açıklandı

01.09.2021 23:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’li ilaç firması Moderna tarafından geliştirilen Covid-19 aşılarında yabancı madde bulunması üzerine aşıların kullanımını askıya alan Japonya’da bu kez bir aşı tüpünde tanımlanamayan ’siyah parçacıklar’ tespit edildiği duyuruldu. Son gelişme üzerine aşılama geçici olarak durduruldu.

Japonya’daki Moderna aşılarında ’siyah parçacıklar’ bulunduğu açıklandı

ABD’li ilaç firması Moderna tarafından üretilen koronavirüs aşılarının bazı tüplerinde yabancı madde tespit edilmesi nedeniyle riskli partide bulunan 1.63 milyon doz aşının kullanımının askıya alındığı Japonya’da bir kez daha yabancı maddeye rastlandığı kaydedildi. Kanagawa eyalet yönetiminden yapılan açıklamada, dün kontrol edilen bir aşı tüpünde tanımlanamayan "siyah renkli parçacıklar" bulunduğu bildirildi. Aynı partinin kalan kısmının kullanımı da tedbir amaçlı durdurulurken, şüpheli aşıların daha önce 3 bin 790 kişiye uygulandığı öğrenildi.

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MAYISTA İZİN VERİLMİŞTİ

Japonya, Moderna aşısının 18 yaş ve üstü kişilerde acil durumlarda kullanımına geçtiğimiz Mayıs ayında onay vermiş, aşılar ilk olarak Tokyo ve Osaka’da Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) tarafından kurulan kitlesel aşılama merkezlerinde, yerel yönetimlerde ve şirketler ile üniversiteler tarafından yürütülen aşılama programlarında kullanılmıştı. Temmuz ayında ise Moderna aşısının 12-17 yaş arasında kullanımına izin verilmişti. (İHA)

"Yabancı madde" tespit edildi! Japonya'dan 1.63 milyon doz Moderna aşısına kullanımı durdurma kararı


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Anahtar Kelimeler:
Japonya koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
çip işte onlar :D
Kime güveneceğiz

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