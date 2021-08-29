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Japonya, Moderna aşılarının kullanımını durdurmuştu! Ölüm haberi geldi

29.08.2021 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japonya’da hükümet, ABD'li ilaç şirketi Moderna'nın koronavirüse karşı geliştirdiği ve içerisinde yabancı madde tespit edilen aşıdan yaptıran 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Hükümet, yabancı madde tespit edilen 1.63 milyon doz aşının kullanımını durdurma kararı almıştı.

Japonya, Moderna aşılarının kullanımını durdurmuştu! Ölüm haberi geldi

Geçtiğimiz Perşembe günü bazı tüplerin içerisinde yabancı madde tespit edilmesi sebebiyle Moderna'nın koronavirüs aşılarının kullanımını askıya alan Japonya’da, söz konusu aşı partisindeki dozlardan yaptıran 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Japonya Sağlık Bakanlığı, 30'lu yaşlarındaki iki erkeğin Moderna aşısının 2. dozunu olduktan birkaç gün sonra hayatını kaybettiğini duyurdu. Hayatını kaybedenlerin içerisinde yabancı madde tespit edilen dozlardan yaptırdığı öğrenilirken, ölümler ile aşılama arasında kesin bir ilişkinin olup olmadığını belirlemek üzere detaylı inceleme başlatıldığı bildirildi.

BİR KEZ DAHA YABANCI MADDE ŞÜPHESİ

Moderna üretimi farklı bir aşı partisinde daha yabancı madde şüphesi saptandı. Okinawa eyaletindeki bir aşılama merkezinde bulunan bazı aşı tüplerinde siyah ve pembe renkte tanımlanamayan maddeler gözlendiği öğrenildi. Eyalet yönetimi tedbir olarak söz konusu bölgede aşılama faaliyetlerini bugün askıya alırken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

AŞILARIN KULLANIMI DURDURULMUŞTU

Japonya'da hükümet Moderna'nın koronavirüse karşı geliştirdiği aşının yaklaşık 1.63 milyon dozunun kullanımını, açılmamış bazı şişelerde yabancı madde tespit edildiği gerekçesiyle durdurma kararı almıştı. Aşı tüplerinin içinde tespit edilen maddenin metal içerikli olduğu kamuoyuna yansırken, hatalı partinin yalnızca Japonya'ya gönderildiğinin tespit edildiği belirtilmişti. Japonya Sağlık Bakanlığı buna rağmen aşılara bağlı olağandışı sağlık sorununun bildirilmediğini duyurmuştu.

&quot;Yabancı madde&quot; tespit edildi! Japonya'dan 1.63 milyon doz Moderna aşısına kullanımı durdurma kararı"Yabancı madde" tespit edildi! Japonya'dan 1.63 milyon doz Moderna aşısına kullanımı durdurma kararı

MAYIS'TA HÜKÜMETTEN VİZE ALMIŞTI

Japonya Moderna üretimi koronavirüs aşısının 18 yaş ve üstü kişilerde acil durumlarda kullanımına geçtiğimiz Mayıs ayında onay vermiş, Moderna aşıları ilk olarak Tokyo ve Osaka'da Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) tarafından kurulan kitlesel aşılama merkezlerinde ve yerel yönetimler, şirketler ile üniversiteler tarafından yürütülen aşılama programlarında kullanılmıştı. Temmuz ayında ise Moderna aşısının 12-17 yaş arasında kullanımına izin verilmişti.

Kaynak: İHA

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koronavirüs (Covid-19) Japonya koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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