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Japonya Prensesi Anıtkabir'i ziyaret etti

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 10.09.2018 12:29 | Son Güncelleme

Türkiye'de bulunan Japonya Prensesi Akiko Mikasa, Ankara'daki temasları kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti.

Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulunan Prenses Akiko, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Japonya Prensesi Anıtkabir'de

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Japonya Prensesi Akiko, Anıtkabir ziyaretinin ardından Türk Japon Vakfı'nı ve Kırşehir'de Kaman Kalehöyük'te bulunan Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü'nü ziyaret edecek.
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Türkiye'ye dün gelen Prenses Akiko, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul'daki Yıldız Sarayı Mabeyn Köşkü'nde kabul edilmişti.
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Ziyareti kapsamında bazı etkinliklere katılacak olan Prenses Akiko, 14 Eylül'de Türkiye'den ayrılacak.
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Anahtar Kelimeler:
Japonya Prensesi Akiko Mikasa Anıtkabir

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