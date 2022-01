Jared Leto, Al Pacino ile yeni bir Gucci filminde rol almak istediğini açıkladı! “Sadece ikimiz”

Jared Leto, House Of Gucci filminde Paolo Gucci karakterine hayat verdi. Al Pacino ise, Paolo'nun babası Aldo Gucci'yi canlandırıyordu. Al Pacino’nun kariyerindeki idol kimliklerden biri olduğunu dile getiren Leto, onunla çalışmanın mutluluk verici olduğunu belirtti. Jared Leto, sette, Paolo kostümü ve makyajıyla yanına gittiğinde Al Pacino'nun kendisini tanımadığını anlatarak "Eğer Al Pacino'yu inandırabildiysem herkesi bu role inandırabilirim" diye düşündüğünü de belirtti.

HAYALİNİ ANLATTI

Jared Leto, verdiği röportajda House of Gucci'deki olayların öncesini anlatan bir prequel filmi çekmek istediğini dile getirdi. Al Pacino ile çalışmaktan büyük bir keyif aldığını belirten Leto, filmin adının ise "Just The Two of Us" (Sadece İkimiz) olabileceğini söyledi. Leto, "House of Gucci'ye bir prequel yapmayı çok isterim. Bu filme "Just The Two of Us" diyebiliriz. Evet, sadece ikimiz... Bilirsiniz, Al Pacino, açıklığı, nezaketi, sahneyi bir kere daha tekrarlama, biraz daha derine inme ve sahne hakkında konuşma isteği açısından, o pozisyona geldiğinizde olmayı umduğunuz kişidir." diye konuştu.