Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Jared Leto, Al Pacino ile yeni bir Gucci filminde rol almak istediğini açıkladı! “Sadece ikimiz”

Jared Leto, Al Pacino ile yeni bir Gucci filminde rol almak istediğini açıkladı! “Sadece ikimiz”

18.01.2022 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ridley Scott’un yönetmen koltuğunda oturduğu House Of Gucci filmi, geçen yılın ses getiren yapımlarından biriydi. Gucci ailesinin filme yönelik tepkilerine rağmen yapım izleyicilerden tam not aldı ve gişede başarılı grafiğini devam ettirdi. Filmdeki performansıyla büyük övgü toplayan Jared Leto, verdiği bir röportajda filmin setinde Al Pacino ile ilk karşılaşmasını anlattı ve onunla ile birlikte rol alacakları bir prequel filmi çekmeyi istediğini söyledi.

Jared Leto, Al Pacino ile yeni bir Gucci filminde rol almak istediğini açıkladı! “Sadece ikimiz”

Jared Leto, House Of Gucci filminde Paolo Gucci karakterine hayat verdi. Al Pacino ise, Paolo'nun babası Aldo Gucci'yi canlandırıyordu. Al Pacino’nun kariyerindeki idol kimliklerden biri olduğunu dile getiren Leto, onunla çalışmanın mutluluk verici olduğunu belirtti. Jared Leto, sette, Paolo kostümü ve makyajıyla yanına gittiğinde Al Pacino'nun kendisini tanımadığını anlatarak "Eğer Al Pacino'yu inandırabildiysem herkesi bu role inandırabilirim" diye düşündüğünü de belirtti.

Madonna’nın hayatı film oluyor! Material Girl filminin başrolünde kızı Lourdes Leon yer alacakMadonna’nın hayatı film oluyor! Material Girl filminin başrolünde kızı Lourdes Leon yer alacak

HAYALİNİ ANLATTI

1

Jared Leto, verdiği röportajda House of Gucci'deki olayların öncesini anlatan bir prequel filmi çekmek istediğini dile getirdi. Al Pacino ile çalışmaktan büyük bir keyif aldığını belirten Leto, filmin adının ise "Just The Two of Us" (Sadece İkimiz) olabileceğini söyledi. Leto, "House of Gucci'ye bir prequel yapmayı çok isterim. Bu filme "Just The Two of Us" diyebiliriz. Evet, sadece ikimiz... Bilirsiniz, Al Pacino, açıklığı, nezaketi, sahneyi bir kere daha tekrarlama, biraz daha derine inme ve sahne hakkında konuşma isteği açısından, o pozisyona geldiğinizde olmayı umduğunuz kişidir." diye konuştu.

Black Panther 2 filminin çekimleri yeniden başladı! Merakla beklenen filmin detayları paylaşıldıBlack Panther 2 filminin çekimleri yeniden başladı! Merakla beklenen filmin detayları paylaşıldı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hindistan’da yeni doğan buzağı şaşkınlık yarattı! “İlahi bir mucize”Hindistan’da yeni doğan buzağı şaşkınlık yarattı! “İlahi bir mucize”
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Kocan Kadar Konuş: Diriliş nerede çekildi?Kocan Kadar Konuş: Diriliş nerede çekildi?
Anahtar Kelimeler:
Al Pacino
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Gördüklerine inanamadı! “İlahi bir mucize”

Gördüklerine inanamadı! “İlahi bir mucize”

Gerçek kimliğini öğrenince öyle bir şey yaptı ki...

Gerçek kimliğini öğrenince öyle bir şey yaptı ki...

İlişki yaşayamadığını söyledi! “Güzel olduğum için erkekler...”

İlişki yaşayamadığını söyledi! “Güzel olduğum için erkekler...”

Bunu hep yapıyor! İç çamaşırlı pozlarıyla anlattı

Bunu hep yapıyor! İç çamaşırlı pozlarıyla anlattı

İlginizi Çekebilir

Kışa hazırlıklı girmek isteyenlere 250 TL altında kaban önerileri

Kışa hazırlıklı girmek isteyenlere 250 TL altında kaban önerileri

Kehanetleri bir bir gerçekleşiyor! İşte 2022 tahminleri...

Kehanetleri bir bir gerçekleşiyor! İşte 2022 tahminleri...

Bahçenizde sinema keyfi yapabileceğiniz en iyi projeksiyon perdesi çeşitleri

Bahçenizde sinema keyfi yapabileceğiniz en iyi projeksiyon perdesi çeşitleri

Kocasının aldattığını düşündü! Güvenlik kayıtlarını görünce...

Kocasının aldattığını düşündü! Güvenlik kayıtlarını görünce...

Dolgularını çıkarttı! Dudaklarının son haline inanamadı

Dolgularını çıkarttı! Dudaklarının son haline inanamadı

Doğal halini paylaştı! İki fotoğraf arasındaki farklar şaşırttı

Doğal halini paylaştı! İki fotoğraf arasındaki farklar şaşırttı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.