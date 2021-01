Jason Statham, Antalya’daki çekimlerden paylaştı

Guy Ritchie yönetmenliğindeki Five Eyes filminin çekimleri için Antalya’da olan Jason Statham, sosyal medya hesabından Türkiye'de 2'nci hafta paylaşımı yaptı. Instagram hesabından yaptığı paylaşımına şunları yazdı: "Guy Ritchie new film. Back in business, 2nd week in Turkey" (Guy Ritchie'nin yeni filmi. İşe geri döndüm, Türkiye'de 2'nci hafta)

Guy Ritchie de aynı paylaşımı kendi sosyal medya hesabından yaparak 'Five Eyes'ın çekimlerin birinci haftasının Doha'da, ikinci haftasının ise Türkiye'de gerçekleştiğini belirtti.

FİVE EYES HAKKINDA

Jason Statham’ın başrolünü üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Aubrey Plaza, Josh Harnett ve Cary Elwes yer alıyor. Geçtiğimiz güblerde kadroya usta isim Hugh Grant eklendi.

Guy Ritchie, Five Eyes'ı Ivan Atkinson ve Marn Davies ile birlikte yazdı. Five Eyes, dünya için büyük tehdit oluşturan yeni bir ölümcül silah teknolojisinin ticarileştirilmesini önlemek için uluslararası bir istihbarat ittifakı olan "Five Eyes" tarafından işe alınan M16 ajanı Orson Fortune’u takip ediyor. CIA teknoloji uzmanı Sarah Fidel ile birlikte çalışmak zorunda bırakılan Fortune, zengin bir silah tüccarının izini sürmeye çalışırken dünyayı dolaşması zorunda kalır.