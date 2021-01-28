Mynet Trend

         
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Jason Statham, Antalya’daki çekimlerden paylaştı

Jason Statham, Antalya’daki çekimlerden paylaştı

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 28.01.2021 07:57 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Jason Statham, Antalya’daki çekimlerden paylaştı

Jason Statham, başrolünü üstlendiği ve çekimleri Antalya’da devam eden Five Eyes filminin setinden bir video paylaştı.

Guy Ritchie yönetmenliğindeki Five Eyes filminin çekimleri için Antalya’da olan Jason Statham, sosyal medya hesabından Türkiye'de 2'nci hafta paylaşımı yaptı. Instagram hesabından yaptığı paylaşımına şunları yazdı: "Guy Ritchie new film. Back in business, 2nd week in Turkey" (Guy Ritchie'nin yeni filmi. İşe geri döndüm, Türkiye'de 2'nci hafta)

Jason Statham’ın Türkiye’de çekilen Five Eyes filmine usta oyuncu katıldıJason Statham’ın Türkiye’de çekilen Five Eyes filmine usta oyuncu katıldı

Guy Ritchie de aynı paylaşımı kendi sosyal medya hesabından yaparak 'Five Eyes'ın çekimlerin birinci haftasının Doha'da, ikinci haftasının ise Türkiye'de gerçekleştiğini belirtti.

FİVE EYES HAKKINDA

Jason Statham’ın başrolünü üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Aubrey Plaza, Josh Harnett ve Cary Elwes yer alıyor. Geçtiğimiz güblerde kadroya usta isim Hugh Grant eklendi.

Guy Ritchie, Five Eyes'ı Ivan Atkinson ve Marn Davies ile birlikte yazdı. Five Eyes, dünya için büyük tehdit oluşturan yeni bir ölümcül silah teknolojisinin ticarileştirilmesini önlemek için uluslararası bir istihbarat ittifakı olan "Five Eyes" tarafından işe alınan M16 ajanı Orson Fortune’u takip ediyor. CIA teknoloji uzmanı Sarah Fidel ile birlikte çalışmak zorunda bırakılan Fortune, zengin bir silah tüccarının izini sürmeye çalışırken dünyayı dolaşması zorunda kalır.

Her yerden kovulan Johnny Depp’e eski dostu el uzattı! İşte yeni filmiHer yerden kovulan Johnny Depp’e eski dostu el uzattı! İşte yeni filmi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
94,8 milyonluk büyük ikramiye Türk vatandaşa çıktı! 94,8 milyonluk büyük ikramiye Türk vatandaşa çıktı!
Bu halinden eser kalmadı! O artık...Bu halinden eser kalmadı! O artık...
Döneminin görkemlisi: Bugünün Ani HarabeleriDöneminin görkemlisi: Bugünün Ani Harabeleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Her yerden kovulan Johnny Depp’e eski dostu el uzattı!

Her yerden kovulan Johnny Depp’e eski dostu el uzattı!

Tarihteki en meşhur 8 hayat kadını!

Tarihteki en meşhur 8 hayat kadını!

Kişilik testi! İlk hangi hayvanı görüyorsunuz?

Kişilik testi! İlk hangi hayvanı görüyorsunuz?

Ünlü K-Pop grubunda şoke eden ayrılık! Blackpink dağılıyor mu?

Ünlü K-Pop grubunda şoke eden ayrılık! Blackpink dağılıyor mu?

İlginizi Çekebilir

Yeni başlayacaklar için en iyi Kore dizileri

Yeni başlayacaklar için en iyi Kore dizileri

Ne denediyse olmadı! En son çıplak küvete girdi

Ne denediyse olmadı! En son çıplak küvete girdi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yıllar geçti! Mezdeke hakkında bilinmeyen detaylar

Yıllar geçti! Mezdeke hakkında bilinmeyen detaylar

'O sahnelerde panik atak krizi geçirdim'

'O sahnelerde panik atak krizi geçirdim'

365 Gün filmini sevdiyseniz bu filmlere bayılacaksınız

365 Gün filmini sevdiyseniz bu filmlere bayılacaksınız

Diğer Haberler

Kristen Stewart’ın değişimine inanamayacaksınız! Lady Diana’yı canlandırdığı Spencer’dan ilk görsel

Bu halinden eser kalmadı! O artık...

Raya and the Last Dragon filminden görkemli bir fragman geldi

Disney'in iddialı animasyonundan yeni fragman geldi

Her yerden kovulan Johnny Depp’e eski dostu el uzattı! İşte yeni filmi

Her yerden kovulan Johnny Depp’e eski dostu el uzattı!

Hint dizileri: IMDb puanlarına göre en yeni ve eski Hint dizileri

İliklerinize kadar korkuyu hissedeceksiniz

Dwayne Johnson işaret verdi! Black Adam çekimleri nihayet başlıyor

Dwayne Johnson işaret verdi! Nihayet başlıyor

Vizyona giremeden modası geçti! No Time To Die’ın yeniden çekilmesi gündemde

Vizyona giremeden modası geçti!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.