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Jennifer Lawrence hakkında ortaya atılan iddia aynı gün yalanlandı

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 22.02.2021 12:23 | Son Güncelleme:
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Jennifer Lawrence hakkında ortaya atılan iddia aynı gün yalanlandı

Oscar ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence’ın Marvel’ın yeniden filme uyarlamaya hazırlandığı Fantastik Dörtlü yapımında rol alacağı iddia edilmişti. Bu iddia aynı gün yalanlandı.

Oscar ödüllü başarılı oyuncu Jennifer Lawrence hakkında ortaya atılan iddia aynı gün yalanlandı. Ortaya atılan iddiaya göre; Lawrence, Marvel’ın yeninden uyarlama için harekete geçtiği Fantastik Dörtlü filminde Sue Storm karakterini canlandıracağı yönündeydi. Bu hafta sonu Lawrence'ın Fantastic Four'un çekimlerine katılmak için Avustralya'ya uçtuğuna dair haberler dolaştı.

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SENARYO BİLE HAZIR DEĞİL

Deadline’ın muhabirlerinden Justin Kroll, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla, Fantastik Dörtlü filmi için henüz bir senaryonun bile hazır olmadığını söyledi. Marvel yöneticilerinin henüz senaryoyu yazması için bir yazarla anlaşmadığını şu sıralar yazarlarla görüşme halinde olduğunu dile getirdi.

X-Men filmlerinde Mystique karakterini canlandıran Jennifer Lawrence’ın, Fantastik Dörtlü filminde Sue Storm'u oynamak için potansiyel bir seçenek olarak gösterilmiş olsa da, rolü üstlenmesi pek olası görünmüyor.

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