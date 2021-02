Oscar ödüllü başarılı oyuncu Jennifer Lawrence hakkında ortaya atılan iddia aynı gün yalanlandı. Ortaya atılan iddiaya göre; Lawrence, Marvel’ın yeninden uyarlama için harekete geçtiği Fantastik Dörtlü filminde Sue Storm karakterini canlandıracağı yönündeydi. Bu hafta sonu Lawrence'ın Fantastic Four'un çekimlerine katılmak için Avustralya'ya uçtuğuna dair haberler dolaştı.

Deadline’ın muhabirlerinden Justin Kroll, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla, Fantastik Dörtlü filmi için henüz bir senaryonun bile hazır olmadığını söyledi. Marvel yöneticilerinin henüz senaryoyu yazması için bir yazarla anlaşmadığını şu sıralar yazarlarla görüşme halinde olduğunu dile getirdi.

All I’m gonna say is this, Marvel just started meeting with writers on FANTASTIC FOUR, there is no script and it will be awhile before this film starts shooting