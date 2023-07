Jennifer Lopez 54. yaşını kutladı! Genç kalmasının sırrı ne?

ABD’li şarkıcı ve aktris Jennifer Lopez 54. yaş gününü ailesi ve dostlarıyla kutladı. Amerikalı şarkıcı uzun, sırtı açık gümüş elbisesiyle arkadaşları ve ailesiyle birlikte eğlenirken masaların üzerine çıktı.

Doğum günü kutlamasından önce bikinisiyle pozlar veren J-Lo düzgün fiziğini haftada beş yaptığı antrenmana borçlu.

FİT KALMASININ SIRRI

Yıldız ayrıca her gün minimum 7-9 saat uyumaya özen gösteriyor. InStyle dergisine verdiği röportajda şöyle diyor: "Dokuz veya on saat uyumayı çok isterim, ama her durumda en az sekiz saat uyuduğumdan emin olurum."

Jennifer Lopez kalçasıyla tanınsa da kolları da oldukça etkileyici. Örümcek Adam mekikleri bunun nedenlerinden biri.



Jennifer Lopez kafein, alkol ve sigarayı da tamamen hayatından çıkarmış durumda. Bu yetişkinlik döneminde alabileceğiniz en önemli yaşlanma karşıtı önlemlerden biri.