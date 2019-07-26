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Jennifer Lopez uyuşturucu baroniçesi oluyor

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 26.07.2019 09:29 | Son Güncelleme

Kolombiyalı uyuşturucu baroniçesi Griselda Blanco’nun hayatını anlatan filmin başrolü Jennifer Lopez’e emanet.

Jennifer Lopez uyuşturucu baroniçesi oluyor

Geçtiğimiz gün 50’nci yaş gününü kutlayan Jennifer Lopez, Kolombiyalı uyuşturucu baroniçesi Griselda Blanco’nun hayatını anlatacak olan "The Godmother" filminde başrolü üstlenecek! Henüz resmi açıklama yapılmamış olmasına rağmen, gelen dedikodulara göre; Lopez aynı zamanda bu filmin yönetmenliğini de üstlenebilir.

Lopez proje hakkında; "Griselda Blanco'nun hikayesinden her zaman çok etkilenmişimdir ve onu beyaz perdede canlandırma şansı karşıma çıkınca kesinlikle kaçıramazdım. Hikaye anlatımında ve dinamik karakterlerde aradığımız her şeye sahip - ünlü, hırslı, sinsi, ürpertici. Efsanevi uyuşturucu baronlarının hâkim olduğu bu film kategorisinde, bu anti-kahramanın bakış açısını aydınlatmak için can atıyorum. Bu zorlayıcı, karmaşık hikayeyi hayata geçirebileceğimiz için çok heyecanlıyım." dedi.

STXfilms başkanı Adam Fogelson ise; "Bu, Jennifer'ın anlatmak konusunda tutkuyla bağlı olduğu gerçek bir suç hikayesi ve prodüksiyonuna başlamak için sabırsızlanıyoruz." diye konuştu. Filmin, vizyon takvimi henüz belirsizliğini koruyor.

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Anahtar Kelimeler:
Griselda Blanco jennifer lopez The Godmother

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