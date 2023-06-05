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Jesus'un takımı Galatasaray karşısında mağlup durumdayken gülmesi bardağı taşırdı! Maç sonrası ortaya çıktı, taraftar sosyal medyada o anları konuşuyor

05.06.2023 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de 23. kez şampiyon olan Galatasaray, 37. hafta mücadelesinde sahasında ağırladığı ezeli rakibi Fenerbahçe 3-0 gibi net bir skorla mağlup etti. Sarı-Lacivertliler'de alınan bu yenilgi taraftarları derinden üzerken, Jorge Jesus'un takımı gerideyken yaptığı bir hareket büyük tepki gördü. İşte detaylar...

Jesus'un takımı Galatasaray karşısında mağlup durumdayken gülmesi bardağı taşırdı! Maç sonrası ortaya çıktı, taraftar sosyal medyada o anları konuşuyor

Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe deplasmanda ezeli rakibi Galatasaray'a konuk oldu. Önceki hafta şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray mücadelen 3-0'lık galibiyetle ayrılırken, Sarı-Kırmızılılar taraftarlarına çifte mutluluk hediye etmiş oldu.

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MAÇIN ARDINDAN ORTAYA ÇIKTI

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Fenerbahçe'de ise durumda tam tersi bir haldeyken, Sarı-Lacivertliler şampiyonluğun ardından derbide de rakibine boyun eğdi. Karşılaşma sonrası Jorge Jesus eleştiri okların hedefindeki bir numaralı isim olurken, maçın ardından ortaya çıkan bir görüntü sosyal medyada gündem oldu.

"BARDAĞI TAŞIRDIN"

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Portekizli teknik adam, takımı mağlup durumdayken yedek kulübesinin arkasından gelen "Jesus Flamengo'ya geri dön" çağrısına gülerek yanıt verdi. Jesus'un bu tepkisi Fenerbahçe taraftarından tepki gördü. Sosyal medyada bazı taraftarlar 'Yeter artık bardağı taşırdın' yorumunda bulundu.


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