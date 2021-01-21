Jet hızında mükemmel taktik! Saniyeler içinde tişört katlamanın yolu (Videolu ve fotoğraflı anlatım)

İlk seferde muhtemelen birkaç dakika uğraşabilirsiniz ancak sürekli denedikçe pratiklik kazanacak ve tişörtleriniz saniyeler içinde dolabınızdaki yerini alacak. Bu teknikleri öğrenmek için birkaç dakikanızı ayırın ve çamaşırlarınızı her katladığınızda zamandan ve emekten tasarruf edin.

YÖNTEM 1: İlk önce en kolay katlama ile başlayacağız. Gömleğinizi yüzüstü yatırın ve kırışıklıkları giderin. Gömleğin ortasından aşağı doğru uzanan dikey bir çizgi hayal edin ve ardından bu çizgi boyunca ikiye katlayın, böylece karşıt kollar birbirine değsin.

Artık ikiye bölünmüş bir tişörte benzeyen bir şeye sahip olmalısınız. Tüm giysiyi tekrar uzunlamasına ikiye katlamadan önce kolları arkaya katlayın. Bir kez daha katlamadan önce tişörtü son bir kez düzeltin.

YÖNTEM 2: Alan kısıtlı olduğunda tişörtlerinizi katlamanın düzgün ve verimli bir yoludur.

Tişört gömleğinizi yüzü yukarı gelecek şekilde yatırın.

Alt kenarı görseldeki gibi yukarı katlayın.

Sol taraftan başlayın kol ve tişörtü 1 / 3'ü boyunca katlayın.

Kırışıklıkları düzeltin.

Bu işlemi sağ tarafta tekrarlayın.

Artık uzun, dikdörtgen bir şekle sahip olmalısınız

Üstten başlayarak tişörtü sıkıca sarın.

Yuvarlandıktan sonra, daha önce yaptığınız alt katlamayı geri alın ve her şeyi yerinde tutmak için uçların üzerine yerleştirin.