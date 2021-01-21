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Jet hızında mükemmel taktik! Saniyeler içinde tişört katlamanın yolu (Videolu ve fotoğraflı anlatım)

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 21.01.2021 08:26 | Son Güncelleme:
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Hepimizin dolabındaki temel kıyafet kuşkusuz tişörtler! Ancak onları katlayıp dolaba koymak zamanımızdan oldukça çalıyor. Neyse ki size çözüm yoluyla geldik ve bu yöntemlerle saniyeler içinde katlanmış tişörtlere kavuşacaksınız. İster tişörtlerinizi videolu anlatımdaki gibi katlayın ister sizin için hazırladığımız yazılı anlatımla uygulayın.

İlk seferde muhtemelen birkaç dakika uğraşabilirsiniz ancak sürekli denedikçe pratiklik kazanacak ve tişörtleriniz saniyeler içinde dolabınızdaki yerini alacak. Bu teknikleri öğrenmek için birkaç dakikanızı ayırın ve çamaşırlarınızı her katladığınızda zamandan ve emekten tasarruf edin.

YÖNTEM 1: İlk önce en kolay katlama ile başlayacağız. Gömleğinizi yüzüstü yatırın ve kırışıklıkları giderin. Gömleğin ortasından aşağı doğru uzanan dikey bir çizgi hayal edin ve ardından bu çizgi boyunca ikiye katlayın, böylece karşıt kollar birbirine değsin.

tisort-katlama1

Artık ikiye bölünmüş bir tişörte benzeyen bir şeye sahip olmalısınız. Tüm giysiyi tekrar uzunlamasına ikiye katlamadan önce kolları arkaya katlayın. Bir kez daha katlamadan önce tişörtü son bir kez düzeltin.

YÖNTEM 2: Alan kısıtlı olduğunda tişörtlerinizi katlamanın düzgün ve verimli bir yoludur.
Tişört gömleğinizi yüzü yukarı gelecek şekilde yatırın.
Alt kenarı görseldeki gibi yukarı katlayın.

tisort-katlama2

Sol taraftan başlayın kol ve tişörtü 1 / 3'ü boyunca katlayın.
Kırışıklıkları düzeltin.
Bu işlemi sağ tarafta tekrarlayın.
Artık uzun, dikdörtgen bir şekle sahip olmalısınız
Üstten başlayarak tişörtü sıkıca sarın.
Yuvarlandıktan sonra, daha önce yaptığınız alt katlamayı geri alın ve her şeyi yerinde tutmak için uçların üzerine yerleştirin.

YÖNTEM 3: Gömleği düz bir şekilde yatırın ve kırışıklıkları gidermek için düzleştirin. Biri gömleğin ortasından geçen ve diğeri yaka ile sol kol arasında yukarıdan aşağıya giden iki çizgi hayal edeceksiniz.

Çizgilerin kesiştiği nokta A noktası olacak, gömleğin üstü B noktası olacak ve gömleğin altı noktası C olacak. Gömleğin sağ tarafında durun ve sol elinizle A noktasını sıkıştırın.

tisort-katlama3

Kumaşın hem üst hem de alt katmanını tuttuğunuzdan emin olun. B noktasını sağ elinizle sıkıştırın, ardından B noktasını C noktasına getirin. Şimdi kollarınızı açacak ve gömleği masanın üzerine yüzü aşağı bakacak şekilde yatıracaksınız. Gömleğin her iki tarafında eşit miktarda kumaş olana kadar gömleği katlamak için masayı kullanın. İsterseniz, biraz daha az yer kaplaması için tekrar ortadan katlayabilirsiniz.

Biraz pratik yaparak bu yöntemde şimşek hızında olabilirsiniz. Bir gömleği katlamanın gerçekten daha hızlı bir yolu yok.

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