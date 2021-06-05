MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Jet kazasında yaşamını yitiren Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer, Nazlı Çarmıklı ile evlendi

Jet kazasında yaşamını yitiren Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer, Nazlı Çarmıklı ile evlendi

05.06.2021 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyetenin ünlü ismi Mina Başaran ile 7 arkadaşının da aralarında olduğu jet kazasında 11 kişi yaşamını yitirmişti. Elim olaydan 2.5 yıl sonra Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer, Nazlı Çarmıklı ile dünyaevine girdi.

Jet kazasında yaşamını yitiren Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer, Nazlı Çarmıklı ile evlendi

2018 yılında Dubai'deki bekarlığa veda partisi dönüşü yaşanan uçak kazasında nişanlısı Mina Başaran'ı kaybeden Murat Gezer geçtiğimiz ay nişanlanmıştı. Mina Başaran'ın 2.5 yıldan fazla yasını tutan Gezer, Hakan-Banu Çarmıklı'nın kızları Nazlı Çarmıklı ile nikah masasına oturdu.

jet-kazasinda-yasamini-yitiren-mina-basaran-in-14179991_3151_m

DÜĞÜN YALIDA DÜZENLENDİ

Çift, bu akşam Nazlı Çarmıklı'nın ailesinin Beylerbeyi'ndeki yalısının bahçesinde düzenlenen törenle dünyaevine girdi.

NE OLMUŞTU?

İran'da 11 Mart 2018 tarihinde meydana gelen kazada, Kaptan Pilot Beril Gebeş ve İkinci Pilot Melike Kuvvet'in kokpitinde bulunduğu Başaran Holding'e ait, TC-TRB tescilli Bombardier Challenger 604 tipi iş jeti, Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a gelişte düşmüş, kazada Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ile 7 arkadaşının da aralarında olduğu 11 kişi yaşamını yitirmişti. Mina Başaran ile birlikte Jasmin Baruh Siloni, Liana Hananel, Sinem Akay, Aslı İzmirli, Burcu Gündoğar Urfalı, Zeynep Coşkun ve Ayşe And da uçakta bulunuyordu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kafaları kesilmiş 17 iskelet ortaya çıktı: Merhamet gösterilmemişKafaları kesilmiş 17 iskelet ortaya çıktı: Merhamet gösterilmemiş
Merve Oflaz'dan romantik paylaşımMerve Oflaz'dan romantik paylaşım
Leyla İle Mecnun ne zaman başlayacak?Leyla İle Mecnun ne zaman başlayacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Doğal gaz müjdesinin ardından siyasilerden art arda paylaşım

Doğal gaz müjdesinin ardından siyasilerden art arda paylaşım

Songül Karlı'nın paylaşımı hayranlarını çileden çıkardı!

Songül Karlı'nın paylaşımı hayranlarını çileden çıkardı!

Ağır konuştu! "Kenar mahalle dilberi!"

Ağır konuştu! "Kenar mahalle dilberi!"

Bakan Dönmez: Doğal gaz keşfi 10 yılın üzerinde ihtiyacımızı karşılayacak

Bakan Dönmez: Doğal gaz keşfi 10 yılın üzerinde ihtiyacımızı karşılayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğal gaz müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğal gaz müjdesi

Kritik veriler açıklandı! 20 Mart'tan sonra bir ilk

Kritik veriler açıklandı! 20 Mart'tan sonra bir ilk

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Özel gün için seçimleri servet değerinde!

Özel gün için seçimleri servet değerinde!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kıyafet odasından paylaştı! Sütyen giymedi

Kıyafet odasından paylaştı! Sütyen giymedi

“Ülkeyi terk ederim” demişti... Yol göründü

“Ülkeyi terk ederim” demişti... Yol göründü

Ezgi Mola'ya hapis istemiyle dava

Ezgi Mola'ya hapis istemiyle dava

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.