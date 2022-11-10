Joe Biden'dan yeni gaf! Dünya ara seçimlerle ilgili söyleyeceklerine kulak kesilirken bakın o ne dedi: "Ruslar..."

ABD Başkanı Joe Biden yaptığı gafları, ilginç hareketleri ve söylediği enteresan cümlelerle dünya kamuoyunun dilinden düşmüyor. Tüm bunlar ABD Başkanı'nın sağlığının da tartışmaya açılmasına neden oldu. ABD'de Biden'ın sağlığına ilişkin bazı iddialar ortaya atılıyor. Bu haberler ABD vatandaşlarının bir kısmının dikkatini yoğun bir şekilde çekerken, Biden'ın yaptığı gaflara bir yenisi daha eklenmiş durumda. Biden'ın yeni gafı Rusya'nın Ukrayna'daki operasyonlarına değindiği sırada geldi. İşte ABD Başkanı Joe Biden'ın yeni gafı!

RUSYA'NIN İLHAK ETTİĞİ YERİ IRAK'TAKİ BÖLGEYLE KARIŞTIRDI

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'de 8 Kasım'da düzenlenen ve sonuçların henüz açıklanmadığı ara seçimlere ilişkin Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi. Biden'ın yeni gafı da tam da bu toplantıda geldi. Rus birliklerinin Herson'dan çekildiğini söylemek isteyen Biden, Rusya'nın ilhak ettiği Herson ile Irak'ın Felluce bölgesini karıştırdı. Biden, "Ruslar Felluce'den çekiliyor" dedi. ABD Başkanı, böylece yeni bir gafa imza atmış oldu.

Joe Biden, yaptığı hatayı fark ederek Herson şehri deyip kendini düzeltti. (İHA)

