HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Johnson&Johnson koronavirüs aşısını yeni doğan bebeklerde test edecek

Johnson&Johnson koronavirüs aşısını yeni doğan bebeklerde test edecek

15.02.2021 12:12 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Johnson&Johnson koronavirüs aşısını yeni doğan bebeklerde test edecek

ABD'li ilaç firması Johnson & Johnson ile Janssen ortaklığında yürütülen koronavirüs aşı çalışmalarında, 12 yaş civarı testlerine başlanacağı ve her şeyin yolunda gitmesi halinde testlerin 'Yeni doğan bebekler ve hamile kadınları' kapsayacak şekilde genişletilebileceği ifade edildi.

İngiliz basını, Janssen Viral Aşılar Başkanı Hanneke Schuitemaker'ın yeni doğan bebek testlerinin her şey yolunda giderse belirli bir noktada başlanabileceğini ve gelecek haftalarda ise çocuklar üzerinde testlerin yapılacağını söylediğini açıkladı.

Schuitemaker açıklamasında, "12 yaşındakilere, hatta her şey yolunda giderse belirli bir noktada yeni doğanlara bile gideceğiz" dedi. Oxford ile AstraZeneca koronavirüs aşı çalışmalarında bilim insanları, her yaştaki bağışıklık tepkilerini anlamak için bu ayın sonlarında altı yaşında çocuklar üzerinde testlere başlayacaklarını açıklamıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İşte Danla Bilic'in aşkı! İşte Danla Bilic'in aşkı!
Fransa'yı sarsan 'ensest kitabı' skandalı!Fransa'yı sarsan 'ensest kitabı' skandalı!
Nikah memuru nasıl olunur? Evlendirme memuru olmanın yolu nedir?Nikah memuru nasıl olunur? Evlendirme memuru olmanın yolu nedir?

En Çok Okunan Haberler

Kırmızı ışıkta Twerk dansı yaptı! Ailesi sırtını döndü

Kırmızı ışıkta Twerk dansı yaptı! Ailesi sırtını döndü

Skandalları olay olmuştu! 'Cinsel yönden ne olduğumun...'

Skandalları olay olmuştu! 'Cinsel yönden ne olduğumun...'

13 şehidimizden 11'inin kimliği tespit edildi

13 şehidimizden 11'inin kimliği tespit edildi

Manisa'da aile içinde çıkan tartışma katliama dönüştü

Manisa'da aile içinde çıkan tartışma katliama dönüştü

El kalçada poz! Bakın nasıl sansürledi

El kalçada poz! Bakın nasıl sansürledi

Türkiye'nin gözü o toplantıda olacak: Yeni kararlar gelebilir

Türkiye'nin gözü o toplantıda olacak: Yeni kararlar gelebilir

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Japonya'da şiddetli deprem

Japonya'da şiddetli deprem

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Ceza yiyeceğini düşünüp gözyaşlarına boğuldu

Ceza yiyeceğini düşünüp gözyaşlarına boğuldu

Burası İstanbul'un yanı başı

Burası İstanbul'un yanı başı

Vali açıkladı! Bir ildeki vaka sayılarında korkutan artış

Vali açıkladı! Bir ildeki vaka sayılarında korkutan artış

Diğer Haberler

Fransa'yı sarsan 'ensest kitabı' skandalı!

Fransa'yı sarsan 'ensest kitabı' skandalı!

Zırhlı birlikler yeniden sokağa çıktı!

Zırhlı birlikler yeniden sokağa çıktı!

İsrail’den tartışma yaratan korona aşısı hamlesi

İsrail’den tartışma yaratan korona aşısı hamlesi

Doğaya bırakılan ayı ormana gitmek yerine kalabalığa hücum edince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Mısır’da arkeologlar, 5 bin yıllık bira fabrikası keşfetti

Mısır’da arkeologlar, 5 bin yıllık bira fabrikası keşfetti

Biden, Teksas’ta acil durum ilan etti

Biden, Teksas’ta acil durum ilan etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.