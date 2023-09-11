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Kaan Urgancıoğlu evini başkasına kiraladığı iddialarına sert çıktı!

11.09.2023 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yargı'nın başarılı oyuncusu Kaan Urgancıoğlu, kiracısı olduğu evi başkasına kiraladığı iddiasıyla gündemdeydi. Kaan Urgancıoğlu, kiracı olduğu daireyi daha yüksek fiyata başkasına kiraladığı iddiasını sert bir dille yalanlayarak yasal yollara başvuracağını söyledi.

Yargı dizisinin başrol oyuncusu Kaan Urgancıoğlu'nun kiracı olarak oturduğu evi başkalarına daha yüksek fiyata kiraladığı iddiası herkesi şaşırtmıştı. Hakkında çıkan iddia karşısında şoke olan başarılı oyuncu iddialar sosyal medyada yayılınca hemen açıklama yaptı.

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Kaan Urgancıoğlu; evlendikten sonra eşinin yaşadığı eve taşındığı, kendi kiracı olduğu evi de başkalarına daha yüksek fiyata kiraladığı iddialarına ateş püskürdü.

Ekran Alıntısı

"YAKIŞIKSIZ İFADELERLE BEZELİ..."

Instagram hesabından yazılı bir açıklama yapan başarılı oyuncu, "Çeşitli mecralarda hakkımda çıkan asılsız iddialar ve yakışıksız ifadelerle bezeli 'haber' olarak değerlendirilmesi mümkün olmayan yazılar gerçeği yansıtmamaktadır. Öncesinde benimle iletişime geçerek doğruluğunu teyit etme gereği dahi duyulmadan hazırlanan, kişilik haklarımı ihlal eden bu yazılara karşı hukuki yollara müracaat edeceğimi belirtir, ilgili tarafları daha sorumlu davranmaya davet ederim" dedi.


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