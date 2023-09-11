Kaan Urgancıoğlu evini başkasına kiraladığı iddialarına sert çıktı!

Yargı dizisinin başrol oyuncusu Kaan Urgancıoğlu'nun kiracı olarak oturduğu evi başkalarına daha yüksek fiyata kiraladığı iddiası herkesi şaşırtmıştı. Hakkında çıkan iddia karşısında şoke olan başarılı oyuncu iddialar sosyal medyada yayılınca hemen açıklama yaptı.

Kaan Urgancıoğlu; evlendikten sonra eşinin yaşadığı eve taşındığı, kendi kiracı olduğu evi de başkalarına daha yüksek fiyata kiraladığı iddialarına ateş püskürdü.

"YAKIŞIKSIZ İFADELERLE BEZELİ..."

Instagram hesabından yazılı bir açıklama yapan başarılı oyuncu, "Çeşitli mecralarda hakkımda çıkan asılsız iddialar ve yakışıksız ifadelerle bezeli 'haber' olarak değerlendirilmesi mümkün olmayan yazılar gerçeği yansıtmamaktadır. Öncesinde benimle iletişime geçerek doğruluğunu teyit etme gereği dahi duyulmadan hazırlanan, kişilik haklarımı ihlal eden bu yazılara karşı hukuki yollara müracaat edeceğimi belirtir, ilgili tarafları daha sorumlu davranmaya davet ederim" dedi.



