Kabine Toplantısı bitti mi? 20 Kasım 2023 Kabine Toplantısı kararları ne oldu?

Kabine Toplantısı tarihi ve saati vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bilindiği üzere iki haftada bir gerçekleştirilen toplantılarda kritik yeni kararlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyuruluyor. İsrail’in Gazze'ye saldırıları toplantıda ele alınacak öncelikli gündem maddeleri arasında yer alıyor. İşte 20 Kasım 2023 Kabine Toplantısı gündem maddeleri...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kabine Toplantısı bugün (20 Kasım 2023 Pazartesi) yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki toplantının saat 15.30'da başladı ve sona erdi.

KABİNE TOPLANTISI KONULARI (20 KASIM 2023)

Kabine Toplantısı'nda İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki katliamına karşı atılacak adımların ele alınması bekleniyor.

Ekonomi ve terörle mücadelede masaya yatırılacak konular arasında yer alıyor.

Gözler bir yandan aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun başlatacağı pazarlık sürecinde. Bir yandan da enflasyonla mücadelede. Tüm bu başlıkların da genel değerlendirmesinin masada olacağı tahmin ediliyor.

Kabinenin iç gündeminde ise Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay arasındaki polemik gündemde olacak. Cumhurbaşkanı, yaşanan krizin çözümü için anayasal ve yasal düzenleme sinyali vermişti. O düzenlemelerin neler olabileceği üzerinde durulması bekleniyor.







