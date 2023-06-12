Kabine Toplantısı ne zaman, bugün yapılacak mı? 12 Haziran 2023 Kabine Toplantısı var mı? Gözler ikinci toplantıda

Kabine Toplantısı ile ilgili araştırmalar 12 Haziran 2023 Pazartesi günü hız kazandı. Gerçekleştirilecek ikinci Kabine Toplantısı'nda enflasyonla mücadeleden deprem konutlarının inşasına kadar birçok konu ele alınacak. İşte Kabine Toplantısı tarihi...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kabine Toplantısı 14 Haziran Çarşamba günü yapacak.

Kabine Toplantısı'nın güneminde ekonomi olacak. Enflasyonla mücadeleden deprem konutlarının inşasına kadar birçok konu toplantıda ele alınacak.

14 HAZİRAN KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM KONULARI

Kabine Toplantısı'ndan 1 gün önce Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacak ve süreç de başlamış olacak. Fakat kabinede de ara zam başlığının ele alınması bekleniyor.

Bir diğer konunun ise deprem bölgesine yönelik adımların hızlanması olacak.

Ekonominin yeni yönetimi çalışmalar hakkında bilgi verecek. Özellikle fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek için bundan sonrasında neler yapılacağı ele alınacak başlıklardan olacak.

Kabine Toplantısında her zamanki gibi terörle mücadele ve dış politikanın da ele alınması bekleniyor.

