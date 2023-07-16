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Kabine Toplantısı ne zaman, yarın mı? 17 Temmuz 2023 Kabine Toplantısı var mı? Yeni haftanın gündem maddeleri!

16.07.2023 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağı merak konusu olurken birçok kişi internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Son toplantı 3 Temmuz tarihinde yapılmıştı. ev hanımlarına emeklilik, öğrencilere vergisiz telefon, taşeron işçilerine kadro gibi konular nedeniyle gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, yarın mı? 17 Temmuz 2023 Kabine Toplantısı var mı? İşte ayrıntılar...

Kabine Toplantısı ne zaman, yarın mı? 17 Temmuz 2023 Kabine Toplantısı var mı? Yeni haftanın gündem maddeleri!

Kabine Toplantısı ile ilgili araştırmalar 17 Temmuz 2023 Pazartesi günü öncesi hız kazandı. Bakanlar Kurulu toplantısı son olarak 3 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleştirilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası deprem konutları, ulaştırma yatırımları ve Fransa'daki protestolara ilişkin konuşmuştu. Şimdi gözler Kabine Toplantısı tarihine çevrildi. Bir sonraki Kabine Toplantısı'nda ekonomiye yönelik konuların ele alınacağı düşünülüyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kabine Toplantısı tarihi merak konusu oldu. Son olarak 3 Temmuz 2023 tarihinde yapılan Kabine Toplantısı, normal koşullarda 2 haftada bir organize ediliyor.

Kabine Toplantısı'nın 17 Temmuz 2023 Pazartesi günü gerçekleştirilmesi bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ NELER?

Kabine Toplantısı'nda seçim öncesi açıklanan öğrencilere vergisiz telefon, ev hanımlarına emeklilik, evlilik kredisi gibi konuların dışında taşerona kadro gibi konularında ele alınması bekleniyor.

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