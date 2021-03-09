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Kabine toplantısı ne zaman? Yeni kararlar alınacak mı?

09.03.2021 13:24 | Son Güncelleme:
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Kabine toplantısı ne zaman? Yeni kararlar alınacak mı?

Son yapılan kabine toplantısında kafe ve restoranların açılması kararı alınmıştı. Yeni kontrollü normalleşme kapsamında, illerdeki kısıtlamaların vaka sayılarına göre genişletilip genişletilmeyeceği kararlaştırılacak. Yapılan açıklamaların ardından tüm vatandaşların gözü tekrar yeni yapılacak kabine toplantısına çevrildi. Peki Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısında yeni kararlar alınacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalardan sonra, “Kabine toplantısı ne zaman?” sorusu birçok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Tüm Türkiye, yeni yapılacak kabine toplantısından çıkacak kararları bekliyor. Peki kabine toplantısı ne zaman?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Covid-19 ile ilgili tedbir kararları ilk süreçte Bilim Kurulu toplantısında tartışılıyor. Daha sonra Bilim Kurulu’nun tavsiyelerini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca değerlendirerek, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ne iletiyor. Kabine toplantısından çıkacak kararları tüm vatandaşlar ilgiyle takip ediliyor.

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Kafelerin açılma kararının ardından illerdeki vaka sayılarına göre kademeli olarak genişletilmeye ya da tekrar kapanmaya gidilecek. 2 Mart’tan itibaren düşük ve orta riskli illerde sokağa çıkma kısıtlamaları 05.00 – 21.00 saatleri dışında tamamen kaldırılmıştı. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise Pazar günü yasaklar halen devam etmekte. İki haftada bir Türkiye Risk Haritası vaka sayılarına göre güncellenecek. Bu güncellemeye göre tedbirlerin değişebileceğini aktaran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, yapılacak yeni kabine toplantısında hangi kararları açıklayacağı ise merak konusu.

Kısıtlamalar ile ilgili atılan adımların sonuçları 10 – 14 sürede ortaya çıkacağı için bu hafta kabin toplantısı yapılması beklenmiyor. Yeni kabine toplantısının ise 15 – 19 Mart tarihleri arasında gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

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1 MART KABİNE TOPLANTISINDA HANGİ KARARLAR ALINMIŞTI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı konuşmada, ''Milletimize daha önce söz verdiğimiz şekilde bugün itibarıyla yeni kontrollü normalleşme sürecini başlatıyoruz. Tedbirlerin sıkılaştırılması veya gevşetilmesi kararı, salgının her bir ilimizdeki iyileşme veya kötüleşme durumuna göre verilecek. Düşük ve orta riskli illerde ilaveten ortaokullar ve liseler dahil diğer kademelerde eğitim-öğretime başlanacaktır. Vatandaşlarımız salgın tedbirlerine ne kadar riayet ederlerse illerinin normalleşmeye o kadar hızlı geçebilmesini sağlayacaklardır. Her hafta risk durumuna göre illerimizin renkleri yeniden tespit edilecek, iki haftada bir normalleşme uygulaması güncellenecek. Ülkemizin tamamında süren akşam 21.00 ile sabah 05.00 arasındaki sokağa çıkma sınırlaması sürecek. Kamunun çalışma saatleri tüm Türkiye'de normale döndürülecek, ihtiyaç halinde valilikler farklı düzenlemeler yapabilecektir. Yüksek ve çok yüksek riskli illerimizde genel uygulamanın dışında sadece liselerdeki yüz yüze sınavlar yapılacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘’ Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek. Erdoğan: "Okullar, Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8. ve 12. sınıflarda eğitim-öğretime açılacaktır. Erdoğan: Restoran, lokanta, kafeterya gibi yerler çok yüksek riskli iller dışında faaliyetini 07.00-19.00 arasında yüzde 50 kapasiteyle sürdürebilecek" İfadelerini kullandı.


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