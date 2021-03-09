Kabine toplantısı ne zaman? Yeni kararlar alınacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalardan sonra, “Kabine toplantısı ne zaman?” sorusu birçok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Tüm Türkiye, yeni yapılacak kabine toplantısından çıkacak kararları bekliyor. Peki kabine toplantısı ne zaman?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Covid-19 ile ilgili tedbir kararları ilk süreçte Bilim Kurulu toplantısında tartışılıyor. Daha sonra Bilim Kurulu’nun tavsiyelerini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca değerlendirerek, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ne iletiyor. Kabine toplantısından çıkacak kararları tüm vatandaşlar ilgiyle takip ediliyor.

Kafelerin açılma kararının ardından illerdeki vaka sayılarına göre kademeli olarak genişletilmeye ya da tekrar kapanmaya gidilecek. 2 Mart’tan itibaren düşük ve orta riskli illerde sokağa çıkma kısıtlamaları 05.00 – 21.00 saatleri dışında tamamen kaldırılmıştı. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise Pazar günü yasaklar halen devam etmekte. İki haftada bir Türkiye Risk Haritası vaka sayılarına göre güncellenecek. Bu güncellemeye göre tedbirlerin değişebileceğini aktaran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, yapılacak yeni kabine toplantısında hangi kararları açıklayacağı ise merak konusu.