Kaçak düğün bitti, korsan düğün başladı

Koronavirüs vaka sayısının en yoğun olduğu bölgelerin başından gelen Güneydoğu Anadolu Bölgesi, kaçak düğünlerden sonra bu kez korsan düğün alanlarıyla gündemde. Türkiye'de koronavirüsün ortaya çıkmasının ardından İçişleri Bakanlığı'nca salgının yayılmasını önlemek amacıyla düğünler ülke genelinde yasaklandı. Yasak kararının ardından düğün salonlarının kapanmasıyla Diyarbakır'da düğünler kaçak şekilde yapılmaya başlandı. Koronavirüsle mücadelede normalleşme sürecinin başlamasıyla, 1 Temmuz’da düğün salonları da açıldı. Bu kararla kaçak düğünlerin önüne geçildi ancak bu kez de korsan düğün alanları oluştu. Sosyal mesafe kurallarının uygulanmadığı, maske takılmayan ve hiçbir hijyen önlemlerinin alınmadığı korsan düğün alanlarında denetimlerin de yapılmadığı ortaya çıktı. KAÇAK DÜĞÜNLER, YERİNİ KORSAN DÜĞÜNLERE BIRAKTI Düğün Salonları ve Organizasyoncular İşveren Sendikası Genel Başkan Yardımcısı ve Güneydoğu Anadolu Bölge Başkanı Murat Kaçar, pandemi sürecinde koronavirüs vakalarında artışa neden olan kaçak düğünlerin, yerini korsan düğünlere bıraktığına dikkat çekerek, bu düğünlerde koronavirüs ile ilgili hiçbir tedbirin alınmadığını söyledi. Düğün salonlarının İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı genelgeye göre önlem aldığını ve bu salonlarda şu ana kadar tek bir koronavirüs vakasının yaşanmadığını vurgulayan Kaçar, korsan düğünlerin kafeterya, restoran, çay bahçeleri, balıkçı, otoparklar ve site içlerinde hiçbir tedbir alınmadan yapıldığını ileri sürdü. Koronavirüs vakalarında artışa neden olan bu düğünlerin önlenmesi için girişimlerde bulunduklarını söyleyen Kaçar, bu korsan düğünlere yönelik yaptırım uygulanmasını talep etti.

DÜĞÜN SALONLARI HER DÜĞÜNDE DENETLENİYOR Kaçar, düğün salonların her düğünde denetlendiğini ifade ederek, korsan düğün alanlarının denetlenmediğini söyledi. Kaçar, korsan alanlarında yapılan düğünlerin düğün salonu işletmecilerini ekonomik olarak zarara uğrattığını anlatarak, şunları söyledi: "Pandemi sürecinde düğün salonları açılmadan önce kaçak düğünler vardı. Şimdi 1 Temmuz itibariyle bu sefer korsan işletme dediğimiz herhangi bir evrakında düğün yapmaya hakkı olmayan kafe, restoran gibi yerlerde yapılan düğünler var. Biz İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı genelgeye göre tüm salon sahipleri olarak kendi içimizde istişareler yaparak hazırlıklarımızı yaptık. Ve en ufak bir olumsuzluğa izin vermeyecek şekilde çalışmalarımızı da yürüttük. Özellikle bu pandemi sürecini ranta çeviren, resmi evraklarında herhangi bir düğün alanı, düğün işletmecisi olmayan birçok işletme düğün yapmaya başladı. Bizim resmi düğün salonlarımız her akşam gözlemciler tarafından denetleniyor. Korsan düğün alanlarının oluşması bizim gibi işletmeleri ekonomik alanda mağduriyet yaşattı. Korsan düğün alanları denetlenemiyor. Bu alanlarda yapılan düğünlerde koronavirüs için hiçbir tedbir alınmıyor. Devletinde bu düğün yapan korsan işletmelere yönelikte yaptırım uygulamasını talep ediyoruz."