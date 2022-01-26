Kaderimin Oyunu'nun Helin'i Meriç Aral'ın gerçek aşkı bakın kimmiş! 11 yaş büyük ünlü oyuncu çıktı

Kadrosunda Sarp Apak, Akın Akınözü, Öykü Karayel, Meriç Aral, Esra Dermancıoğlu gibi isimlerin yer aldığı Kaderimin Oyunu dizisi, Star TV'nin iddialı yapımları arasında yer alıyor. Dizide 'Helin' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Meriç Aral'ın gerçek aşkı bakın kimmiş...

1988 yılında İstanbul'da doğan Meriç Aral, avukat bir anne babanın kızı olarak dünyaya geldi.

İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Hukuk bölümünü bitiren Aral, sonrasında karşılaştırmalı edebiyat eğitimi aldı.

Dizi ve film setlerinde asistanlık yapan Aral, yönetmenler tarafından keşfedilince, şöhretin kapılarını araladı.

2012 yılında yer aldığı Sultan dizisiyle ekran mecarası başlayan oyuncu, Medcezir dizisinde hayat verdiği 'Hale' karakteriyle geniş kitlelerce tanındı.

Aral; Yüksek Sosyete, Söz, Kırmızı Oda, Unutursam Fısılda ve Cingöz Recai gibi güçlü yapımlarda kamera karşısına çıktı.

Özel hayatıyla dikkatleri üzerine toplayan Meriç Aral, bir süredir meslektaşı Serkan Keskin ile aşk yaşıyor.

Aralarında 11 yaş fark bulunan ünlü çift, magazin basınından kaçmamayı tercih ediyor.

Birçok güçlü yapımda rol alan Serkan Keskin, özellikle Leyla ile Mecnun dizisiyle büyük bir çıkış yakalamıştı.



