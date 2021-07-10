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Kadıköy'de 12 adet "Kadı Hücceti" ele geçirildi

10.07.2021 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadıköy'de bulunan bir sahafta, Cumhurbaşkanlığı Osmanlı arşivleri tarafından aranan 12 adet "Kadı Hücceti" ele geçirildi.

Kadıköy'de 12 adet "Kadı Hücceti" ele geçirildi

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Temmuz'da Kadıköy Caferaga Mahallesi Mühürdar Sokak'ta bulunan, bir sahafa baskın düzenlendi.

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Yapılan aramalarda, "2863 Sayılı Kanun Kapsamında olan ve Cumhurbaşkanlığı Osmanlı arşivleri tarafından da aranan 12 adet Osmanlı Devleti'nde "Kadı Hücceti" olarak adlandırılan belgeler ve bu belgelerin kayıt altına alındığı "Kadı Sicili/Şeriye" olarak adlandırılan klasör ele geçirildi.

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Belgelerde, Kastamonu Vilayeti Cide kazasında görevli Kadılar tarafından görülen davalara ait kararların yazılı olduğu da tespit edilirken İsmail Lütfü S., gözaltına alındı.

DHA

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Kadıköy
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