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Kadın aldatan erkek arkadaşını yakaladığı yöntemi paylaştı! Sosyal medyada gündem yarattı: "Hanımlar, uyanık kalın"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
28.01.2025 17:29
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TikTok'ta "christinapodolyan" kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın aldatan sevgilisinin ihanetini yakalama yöntemini paylaşınca bir anda gündem yarattı. Sosyal medya uygulaması üzerinden kadınları uyaran Avustralyalı model Christina Podolyan, "Hanımlar, uyanık kalın" diyerek adeta bir seferberlik ilan etti.

Kadın aldatan erkek arkadaşını yakaladığı yöntemi paylaştı! Sosyal medyada gündem yarattı: "Hanımlar, uyanık kalın"

MYNET|DIŞ HABERLER Avustralyalı model Christina Podolyan, TikTok'ta paylaştığı bir videoda erkek arkadaşının kendisini aldattığını onun Apple Watch'u yardımıyla öğrendiğini paylaştı. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımında Podolyan, "Eskiden uçuş görevlisi olarak çalışıyordum. Bu durum da uzak mesafe ilişkisi yürütmemize neden oluyordu. Bunu hiçbir zaman sorun etmedim. Ancak şüphelenmeye başlayınca durumu incelemem gerektiğine karar verdim" dedi.

Erkek arkadaşının mankenlik sektöründe çalışan insanlarla dolu bir akrabasının doğum gününe gittiğini söyleyen Podolyan, "Bunun üzerinde fazla durmadım. O gece boyunca bana mesaj attı ve konuşmaya devam ettik" diye konuştu.

ARKADAŞINDAN ÖĞRENDİ

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Arkadaşının kendisini arayarak sevgilisinin nerede olduğunu sorduğunu dile getiren Podolyan, "Arkadaşım sevgilimin bir kadınla dışarıda konuştuğunu ve telefon numarası alışverişi yaptıklarını söyledi. Bu durumu öğrenince sevgilimle yüzleştim. Sevgilim sadece bir tanıdık olduğunu anlatarak beni inandırdı" ifadelerini kullandı.

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Sevgilisinin hareketlerinden şüphelendiğini belirten Podolyan, Apple Watch'unu gizlice kontrol ettiğini anlatarak, "Apple Watch'un kilidini açıp mesajlara girdiğimde kalbim sıkıştı."iPhone'undan mesajları silerken, senkronize oldukları için Apple Watch'undan belirli metinleri silmeyi unutmuştu. 20 farklı kadınla sohbetini buldum. Hanımlar, uyanık kalın. Eğer bir şeylerden şüpheleniyorsanız bunun üzerine gidin" dedi.

BENZER DURUMLARI YAŞAMIŞLAR

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Video, 400 binin üzerinde izlenme alırken, birçok kişi yorumlara yönelerek, kendi ilişkilerinde de benzer durumlar yaşadığını anlattı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Ben de Apple Watch'ta öğrendim. Hayatımın en kötü hissiydi." yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Eski kocamın da beni aldattığını bu şekilde öğrendim" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Apple Watch
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