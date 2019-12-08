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Kadın vücudu için mükemmel Japon egzersizleri

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KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | Son Güncelleme

Japon kadınlarının 25 yıldan uzun bir süredir uzun ömürlü dünya rekorunu ellerinde tuttuğunu biliyor muydunuz? İdeal fizikleri ve yaşlanmayan görünüşleriyle dünyayı şaşırtan Japon kadınlar, egzersizi sağlıklı beslenmeyle destekleyince kusursuz bir görünüme kavuşuyorlar. Sizi Japon mühendis ve Aikido öğretmeni Katsuzo Nishi tarafından geliştirilen, kadınların bedenlerini enerji ile doldurmalarına ve şekil almasına yardımcı olan Katsuzo'nun sistemiyle tanışmaya davet ediyoruz!

Japon mühendis ve Aikido öğretmeni Katsuzo Nishi çok zayıf bir çocuktu ve doktorlar ailesine, 20 yaşını doldurmadan önce öleceğini söyledi. Sağlığını iyileştirmek için ebeveynleri onu Budist manastıra gönderdi. Orada farklı meditasyon ve kılıç teknikleri öğrenmek için 3 yıl harcadı. Sağlığını geliştirmenin başka yollarını araştıran Katsuzo, çağdaş doktorlar tarafından yazılan çağdaş kitapların yanı sıra Doğu ve Avrupa tıbbı ile ilgili eski tezler okudu.

20 YAŞINI GÖRMEZ DEDİLER, 75 YAŞINA KADAR YAŞADI

Sonuçta, vücudunu güçlendirmek için kendi sistemini kurduğu kendi eserini yazdı. Kitap, yazar 44 yaşındayken 1927'de yayınlandı. Katsuzo, 75 yaşına kadar yaşadı.

İşte ideal fizikleri ve yaşlanmayan görünüşleriyle dünyayı şaşırtan Japon kadınların sıklıkla yaptığı egzersizler.


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bizimkiler yoğurtlu dolma ile kısır, birde bitmeyen dır dır ile doksana takıyolar ..!
Japonlar bitanedir! *kalp*
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