Kadın vücudu için mükemmel Japon egzersizleri

Japon mühendis ve Aikido öğretmeni Katsuzo Nishi çok zayıf bir çocuktu ve doktorlar ailesine, 20 yaşını doldurmadan önce öleceğini söyledi. Sağlığını iyileştirmek için ebeveynleri onu Budist manastıra gönderdi. Orada farklı meditasyon ve kılıç teknikleri öğrenmek için 3 yıl harcadı. Sağlığını geliştirmenin başka yollarını araştıran Katsuzo, çağdaş doktorlar tarafından yazılan çağdaş kitapların yanı sıra Doğu ve Avrupa tıbbı ile ilgili eski tezler okudu.

20 YAŞINI GÖRMEZ DEDİLER, 75 YAŞINA KADAR YAŞADI

Sonuçta, vücudunu güçlendirmek için kendi sistemini kurduğu kendi eserini yazdı. Kitap, yazar 44 yaşındayken 1927'de yayınlandı. Katsuzo, 75 yaşına kadar yaşadı.

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