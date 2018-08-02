Kadın vücudundaki tüyler yeniden keşfediliyor, acı veren ağda randevuları son buluyor

Vajina tüylerini doğal haline bırakmak moda oldu. Aslında 1970'lerde genital bölgeye ağda yapılmıyordu ancak zamanla vajina bölgesi de tıraş edilmeye başlandı. Vogue dergisine konuşan jinekolog Dr. Eden Fromberg'a göre ise son zamanlarda klinikler vajinalarına tüy ektirmek isteyen kadınlarla dolup taşıyor.

Gwyneth Paltrow, Cameron Diaz ve Lady Gaga gibi ünlülerin genital tüylerini uzattıklarını söylemelerinden sonra doğal görünüm moda olmaya başladı. Cameron Diaz’ın başlattığı akımdan sonra İngiltere’li bir araştıma firması, İngiltere’de yaşayan kadınların %50’sinin epilasyon yapmayı bıraktığını açıkladı.

Jinekolog Eden'a göre kadınlar, ''geçmişten gelen kültürel normların ima ettiği görsel veya cinsel algıyı yıkıyor. Çünkü bdenlerinin bunlardan çok daha fazlası olduğunu düşünüyorlar. Vücutlarını olduğunu gibi kabul ediyorlar, farkına varıyorlar.''

Geçtiğimiz ay New York Times’da paylaşılan bir makalede, kadınların artık epilasyon konusunda daha az hassas oldukları ve vücut tüylerinin var oluşunun normalliğinin altını çizmek için çeşitli farkındalık kampanyaları düzenledikleri belirtilmişti.