Kadın vücudundaki tüyler yeniden keşfediliyor, acı veren ağda randevuları son buluyor

Vajina tüylerini doğal haline bırakmak moda oldu. Aslında 1970'lerde genital bölgeye ağda yapılmıyordu ancak zamanla vajina bölgesi de tıraş edilmeye başlandı. Vogue dergisine konuşan jinekolog Dr. Eden Fromberg'a göre ise son zamanlarda klinikler vajinalarına tüy ektirmek isteyen kadınlarla dolup taşıyor.
Gwyneth Paltrow, Cameron Diaz ve Lady Gaga gibi ünlülerin genital tüylerini uzattıklarını söylemelerinden sonra doğal görünüm moda olmaya başladı. Cameron Diaz’ın başlattığı akımdan sonra İngiltere’li bir araştıma firması, İngiltere’de yaşayan kadınların %50’sinin epilasyon yapmayı bıraktığını açıkladı.
Jinekolog Eden'a göre kadınlar, ''geçmişten gelen kültürel normların ima ettiği görsel veya cinsel algıyı yıkıyor. Çünkü bdenlerinin bunlardan çok daha fazlası olduğunu düşünüyorlar. Vücutlarını olduğunu gibi kabul ediyorlar, farkına varıyorlar.''
Geçtiğimiz ay New York Times’da paylaşılan bir makalede, kadınların artık epilasyon konusunda daha az hassas oldukları ve vücut tüylerinin var oluşunun normalliğinin altını çizmek için çeşitli farkındalık kampanyaları düzenledikleri belirtilmişti.
Oyuncu Cameron Diaz, genital bölgedeki tüylerin bir amacının olduğunu ve bu tüyleri kesmenin burnunuzu kesmekle aynı anlama geleceğini belirterek, ilginç açıklamalarda bulunmuştu. Ayrıca yazdığı ‘The Body Book’ adlı son kitapta Diaz, kalıcı epilasyonun kesinlikle kabul edilemeyecek bir şey olduğunu belirtiyor.
Cameron Diaz’ın başlattığı bu halka mesaj verme ve kitap yazma akımını Beyonce Knowles yazdığı ‘Cinsiyet Eşitliği Miti’ isimli kitapla devam ettiriyor; ve starlar arasında kadın hakları ve cinsiyet eşitliği üzerine kıyasıyla bir mücadele başlıyor.
İşte bazı ünlülerin vajinal veya vücut kıllarına bakışı...
Jennifer Lopez
Moda ve güzellik dergisi Allure'a konuşan Lopez: ''Ağdayı sevmiyorum vücudumun belli kısımları için tıraş bıçağı kullanıyorum. Ağda kullandığım tek yer kaşlarım'' diyor.
Kim Kardashian
Reality şon yıldızı Kardashian, ''Lazer epilasyona takıntılıyım. Kollar, bikini bölgesi, koltuk altı... tüm vücudum tüysüz.''
Cameron Diaz
Cameron Diaz, genital bölgedeki tüylerin bir amacının olduğunu ve bu tüyleri kesmenin burnunuzu kesmekle aynı anlama geleceğini savunuyor. Ve genital bölgedeki tüylerini tıraş etmiyor.
Ashley Graham
Büyük beden modeli Ashley'de vajinal tüylerini almayan ünlülerden. Bu sizin ve eşinizin tercihi diyor Graham.
Emma Watson
Oyuncu Emma Watson'da vajina tüylerini tıraş etmediğini hatta daha gür olmaları için besleyici yağ kullandığı söylüyor.
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