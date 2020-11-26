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Kadınlar bunun için çıldırıyor! Bulduğu çözümle oyuncak bebeğe döndü

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Bir makyaj sanatçısı sivilceyi tamamen gizleyen üç adımlı yöntem yayınladı 13 milyondan fazla izlenme aldı.

Kadınlar bunun için çıldırıyor! Bulduğu çözümle oyuncak bebeğe döndü

ABD'nin Massachusetts eyaletinde yaşayan ve çektiği makyaj videolarıyla milyonlarca kişi tarafından izlenen makyaj sanatçısı son çektiği videoyla sosyal medyayı salladı.

21 yaşındaki Mikayla Nogueria, sivilcelerini gizlediği videoyu TikTok'ta yayınladı 13 milyondan fazla izlenme aldı ve bulduğu çözümün inanılmaz olduğu yönünde yorumlar aldı.

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Video, Mikayla'nın lekelerini ve kızarıklıklarını tamamen kaplayarak, inanılmaz bir dönüşüm içinde oyuncak bebek benzeri bir görünüm yarattığını gösteriyor.

OYUNCAK BEBEK GİBİ

10 yaşından beri sivilce ve sivilce izleriyle mücadele eden genç kadın bulduğu çözüm sayesinde insanların kendisine oyuncak bebek gibi göründüğünü söylediğini dile getirdi.

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