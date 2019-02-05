Kadınlar neden erkeklerden daha uzun yaşıyor?

Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre, 2016 yılında küresel çapta ortalama yaşam süresi 72'ydi.

Ancak cinsiyetlere göre dağıtıldığında, yaşam süresi kadınlar için 74 yıl 2 ay ve erkekler için 69 yıl 8 ay oluyor.

2010 yılında yapılan bir araştırmaya göre, ABD'de 100 yaşını aşan 53 bin 364 kişi yaşıyor.

Bu kişilerden sadece 9 bin 162'si erkek. 44 bin 202'si ise kadın.

Kadınlar genel olarak neden erkeklerden uzun yaşıyor. Onlara bu avantajı veren ne?

En büyük 3 nedene bakalım.

1. GENLER

İnsan ölümleriyle ilgili bilgi toplayan Human Mortality Index'te 40'tan fazla ülkenin verileri var.

İsveç ve Fransa gibi ülkelerde bu veriler 1751 ve 1816 yıllarına kadar uzanıyor.

Ancak Japonya ve Rusya'ya dair veriler sadece 20'inci yüzyılın ortasından itibaren başlıyor.

Ancak, veritabanındaki her ülkede her yıl, kadınların doğum anındaki tahmini yaşam süreleri erkeklerinkinden fazla.

Öyle görünüyor ki, erkekler genetik yapılarından ötürü bitiş çizgisine daha yakınlar.

Embriyolar



Londra'daki UCL Üniversitesi'nden Profesör David Gems, "Erkek embriyoların soyu, dişi embriyolara göre daha hızlı bir şekilde tükeniyor" diyor.