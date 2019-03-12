'Kadınları vajinalarından vurun' diyen lider şimdi de küfretti!

İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre Duterte, kadınların, "kendisinin ifade özgürlüğünü engellediğini" öne sürdü.

Duterte, "Dediğim her şeyi eleştiriyorsunuz" diye konuştu.

Daha sonra ise kadınlara hayran olduğunu söyleyen Duterte, "İşte bu yüzden iki eşim var. Bu kadınları seviyorum demek" dedi.

Duterte'nin konuşması bazı anlarda gülüşmelerle karşılansa da genel olarak salona sessizlik hakimdi.

'CİNSEL ORGANLARINDAN VURUN'

"Cinsiyetçilik" ve "kadın düşmanlığıyla" suçlanan Duterte'nin son konuşması, onun kadınlara yönelik bir dizi açıklamalarının sonuncusu.

Bir yıl önce ordusuna kadın komunist militanları cinsel organlarından vurmalarını emreden Duterte, "kadın düşmanı" ve "maço-faşist" olarak nitelendirilmişti.

2016 yılında seçim kampanyası sırasında 1989 yılında hapishane isyanında öldürülen Avustralyalı misyonere ve mahkumların ona tecavüz etmek için sıraya girmesine değinen Duterte, kadına tecavüz etme fırsatına sahip olmak istediğini söylemişti.

Rodrigo Duterte, geçen yıl Haziran ayında ise sahnedeyken evli bir kadını çekip dudaklarından öpmüştü.

Duterte'nin hakaretlerine karşın Filipinler'de Aralık ayında yapılan bir ankette Duterte'ye destek oranının yüzde 76 olduğu ortaya çıktı.

Filipinler liderinin sözcüsü Salvador Panelo, kadın hakları konusunda "mükemmel" olduklarını son ankette yüzde 19 puanlık bir artış yaşandığını açıkladı.

Panelo "Bu rakamlar, Devlet Başkanı Duterte'yi kadın düşmanı olarak eleştiren ve küçük gören kişilere yanıttır" dedi.

