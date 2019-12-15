Kadınların büyük korkusu kızlık zarı hakkında efsaneler ve gerçekler

Doç. Dr. Deniz Ulaş, “Mitolojik olarak evlilik ve düğün tanrısı anlamına gelen himen, o zamanlardan günümüze kadınlarda namusun bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. Aile içinde bile konuşulması ayıp kabul edildiği için kızlık zarı ile ilgili doğru bilgilere ulaşmak özellikle bizim gibi muhafazakâr toplumlarda maalesef zor olmaktadır” diye konuştu.

İLK GECE HİKAYELERİ YÜZÜNDEN CİNSEL BİRLEŞİM YAŞAYAMIYORLAR

Çevreden duyulan yanlış bilgilerle, abartılan korkunç ilk gece hikâyeleri ile genç kızlar ilk gece tecrübesi yaşadığını hatta ülkemizde her 10 kadından birinin bilinçaltına yerleşen korkular nedeniyle cinsel ilişkiye giremediğini belirten Doç. Dr. Deniz Ulaş, sadece doğru bilgilendirme ile ilk gece korkusunun yenilebileceğini vurguladı.

Doç. Dr. Deniz Ulaş; açıklamasında efsane ve gerçekleri şöyle aktardı...



