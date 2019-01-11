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Kadınların erkeklere göre ağrı eşikleri daha yüksek! Erkekler acıya gelemiyor

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
SAĞLIK HABERLERİ  | 11.01.2019 15:16 | Son Güncelleme

Yeni yapılan bir araştırmaya göre, bilim insanları daha önce yaşadıkları acılarla karşı karşıya kaldıklarında erkeklerin daha stresli ve aşırı duyarlı olduğunu ortaya çıkardı. Araştırmayı yapan doktor, ''Bu çalışmayı yaptıktan sonra cinsiyetimle gurur duymuyorum" dedi.

Kadınların erkeklere göre ağrı eşikleri daha yüksek! Erkekler acıya gelemiyor

KADINLAR ERKEKLERE GÖRE AĞRIYLA DAHA İYİ BAŞA ÇIKIYOR

Kanadalı bilim insanları erkeklerin ve kadınların geçmişteki acılarını göz önünde tuttu ve acıları aynı şekilde hatırlamadıklarını ortaya çıkardı. Bunun nedeni olarak ise kadınların acıları unutmaları gösterildi.

Ve yine aynı acı ile yüzleşmek söz konusu olduğunda, erkeklerin bu acıya kadınlardan daha "stresli ve aşırı duyarlı" yaklaştıkları ortaya çıktı.

McGill Üniversitesi'nde araştırmaya liderlik eden Dr Jeffrey Mogil, ''Erkekler ve kadınlar arasında farelerde gördüklerimizle aynı fark olduğunu gördük. Ancak şaşırtıcı olan bir diğer şey erkeklerin acılara daha fazla tepki vermesiydi. Çünkü kadınların hem erkeklerden daha çok acıya daha duyarlı oldukları, hem de genellikle daha çok stresli oldukları bilinmektedir'' diye konuşuyor.
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Testler kadınların ağrıyı daha hızlı unuttuğunu ve bu nedenle gelecekte aynı ağrıya aşırı duyarlı olma ihtimalinin daha düşük olduğunu gösterdi.

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Ağrı hafızasının ağrı eşiklerimizi nasıl etkilediğini test etmek için bilim adamları ertesi gün aynı deneyimleri tekrarladılar. Erkeklerin ağrılarını "önceki gün olduğundan daha yüksek" olduğunu tespit ettiler.

Mogil, “Hatırlanan ağrı, kronik ağrı için itici bir güç ise ve ağrının nasıl hatırlandığını anlıyorsak, bazı anılara, anıların arkasındaki mekanizmaları doğrudan tedavi ederek yardımcı olabiliriz. Ve kesin olan bir şey var, bu çalışmayı yaptıktan sonra cinsiyetimle gurur duymuyorum" diye konuştu.

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Bilim adamları Güncel Biyoloji'de yayınlanan bulgularının kronik ağrı için yeni tedavilerin önünü açacağını umuyorlar. Kronik ağrıda itici güçlerden birinin, daha önceki ağrının hatırası olduğu düşünülmektedir.

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