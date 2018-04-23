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Kadınların korkulu rüyası kabızlıktan kurtulmanın yolları

Gökçe Şanlı Gökçe Şanlı
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 23.04.2018 03:35 | Son Güncelleme

Çoğu kişinin özellikle de kadınların sıkça yaşadığı sorunların başında gelen kabızlık, yaşam kalitesini de düşüren bir etkendir.

Kadınların korkulu rüyası kabızlıktan kurtulmanın yolları

Kabızlık, bağırsak hareketlerinde zorluk, dışkının sert ve ağrılı olması, uzun süre tuvalete çıkamama durumu olarak adlandırılır. Uzmanlar tarafından haftada 3 ile 12 defa dışkı normal kabul edilirken , kabız olmamak için bol sıvı tüketimi ve egzersiz yapılması önerilmektedir.

Kabızlığa neden etkenler

Kalın bağırsak tümörleri, hormonal bozukluklar, kullanılan ilaçlar, su-tuz eksiklikleri, kas ve sinir sistemi hastalıkları kabızlığa sebep olur.

Beslenme ile doğrudan ilişkili olan kabızlık, yetersiz sıvı ve posa alımı, fiziksel hareket azlığı, yağdan kısıtlı diyet gibi nedenlerle tetiklenmektedir. Vücuttaki suyun yüzde 10 dolayında azalması kabızlığa neden olabilmektedir.

Kabızlığa sebep olan diğer etmenler ise; gebelik, yaşlılık, bazı ilaçlar (antidepresif, antihipertansif, antasidler vb.), metabolik bozukluklar (hipotiroidizm, hiperkalsemi), anüsün, rektumun ve kolonun yapısal ve fonksiyonel bozuklukları, nörojenik anormallikler, psikojenik hastalıklar, demir eksikliği, lavmanın kronik olarak kullanıldığı durumlar olarak sayılabilir.

Kabızlıktan kurtulmanın yolları

Günlük 2.5-3 litre su tüketmeye özen gösterin.

Herhangi bir sağlık probleminiz yoksa, rezene, yeşil çay, papatya ve anason çayını günde 2 fincan içmeye çalışın.

Magnezyumdan zengin besinler bağırsak hareketlerini hızlandırır, özellikle ıspanak, marul, kereviz, taze fasulye, salatalık, fındık, badem magnezyum içermektedir.

Düzenli spor yapmak kabızlık belirtilerini azaltır.

Her gün aynı saatte tuvalete gitmek, tuvalete çıkma hissi yoksa bile 10-15 dk oturmak dışkılama düzenini sağlayarak faydalı olacaktır.

Liften zengin gıdaları tüketin.

Uzun süreli aç kalmaktan kaçının. Sık aralıklarla az miktarda beslenmek kabızlığı engellemeye yardımcı olur.

Dışkılama hissettiğiniz an tuvalete gidin, dışkılamayı ertelemek kronik kabızlığın önemli nedenlerinden biridir.

Doktorunuza danışmadan uzun süre yüksek miktarda içilen müshil içeren ilaçlar bağırsakları tembelleştirir. Doktor görüşü olmadan müshil kullanımından kaçının.

Her gün bir avuç kuru erik tüketmek veya sabahları içilecek bir fincan kahve bağırsakların çalışmasına yardımcı olur.

Hemoroidler ve makat bölgesindeki çatlaklar kronik kabızlığa neden olabilir, makat bölgesinde kaşıntı, kanama veya ağrı yakınmalarınız varsa bir doktora başvurun.

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