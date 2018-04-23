Kadınların korkulu rüyası kabızlıktan kurtulmanın yolları

Kabızlık, bağırsak hareketlerinde zorluk, dışkının sert ve ağrılı olması, uzun süre tuvalete çıkamama durumu olarak adlandırılır. Uzmanlar tarafından haftada 3 ile 12 defa dışkı normal kabul edilirken , kabız olmamak için bol sıvı tüketimi ve egzersiz yapılması önerilmektedir.

Kabızlığa neden etkenler

Kalın bağırsak tümörleri, hormonal bozukluklar, kullanılan ilaçlar, su-tuz eksiklikleri, kas ve sinir sistemi hastalıkları kabızlığa sebep olur.

Beslenme ile doğrudan ilişkili olan kabızlık, yetersiz sıvı ve posa alımı, fiziksel hareket azlığı, yağdan kısıtlı diyet gibi nedenlerle tetiklenmektedir. Vücuttaki suyun yüzde 10 dolayında azalması kabızlığa neden olabilmektedir.

Kabızlığa sebep olan diğer etmenler ise; gebelik, yaşlılık, bazı ilaçlar (antidepresif, antihipertansif, antasidler vb.), metabolik bozukluklar (hipotiroidizm, hiperkalsemi), anüsün, rektumun ve kolonun yapısal ve fonksiyonel bozuklukları, nörojenik anormallikler, psikojenik hastalıklar, demir eksikliği, lavmanın kronik olarak kullanıldığı durumlar olarak sayılabilir.