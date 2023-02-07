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Kahramanmaraş'ta depremden 17 saat sonra mucize kurtuluş! 5 yaşındaki Kumsal enkazdan sağ olarak çıkartıldı

07.02.2023 00:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ardından kurtarma ekiplerinin zamana karşı yarışı sürüyor. Kahramanmaraş'ta enkazlarda saatlerdir çalışma yapan ekipler, bir çocuğun sesini duydu. Çalışmalarını enkazın o bölgesinde yoğunlaştıran ekipler, 5 yaşındaki kız çocuğuyla konuşmaya başladı. Ekipler Kumsal'ı 17 saat sonra enkazdan sağ olarak kurtarmayı başardı.

Kahramanmaraş'ta depremden 17 saat sonra mucize kurtuluş! 5 yaşındaki Kumsal enkazdan sağ olarak çıkartıldı

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Bölgede büyük bir yıkıma neden olan depremlerde ekipler canla başla enkazlarda çalışma yapıyor. Kahramanmaraş'ta ise gece saatlerinde herkesi duygulandıran bir haber geldi.

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"SUSADIM, ÇOK YORULDUM"

Şehir merkezinde bir apartmanın enkazında çalışma yapan ekipler, küçük bir kız çocuğunun sesini duydu. A Haber'deki habere göre, çalışmalarını sesin geldiği bölgede yoğunlaştıran ekipler, 5 yaşındaki Kumsal'a ulaştı.

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Kumsal'ın ilk sözleri ise "Susadım, çok yoruldum, çıkarın beni buradan" oldu. Sağlık ve kurtarma ekipleri Kumsal'la konuşarak sakinleştirmeye çalıştı.

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17 SAAT SONRA KURTARILDI

Uzun süren çalışmaların ardından ise Kumsal, enkazın altından 17 saat sonra sağ olarak çıkartıldı. Kumsal ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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