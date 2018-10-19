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Kahramanmaraş'ta korkunç görüntü! Öldürüp trafik levhasına astılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 09:52 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde kimliği belirsiz kişiler, tilkiyi öldürüp ayaklarından trafik levhasına astı. Ölü tilkiyi görenler, olaya büyük tepki gösterdi.

Kahramanmaraş'ta korkunç görüntü! Öldürüp trafik levhasına astılar

Olay, ilçeye yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Yeniköy Mahallesi girişinde meydana geldi. Mahalle sakinleri, yol kenarındaki trafik levhasında ayaklarından asılı ölü tilkiyi görünce şok yaşadı.

Mahalle sakinlerinden Niyazi Avcı, tilkiyi öldürüp asanlara sert tepki gösterdi. Tilkiyi bulunduğu yerden indirdiğini ve gören herkesin kendisi gibi tepki gösterdiğini belirten Avcı, "Bunu yapan her kim olursa olsun insanlıktan nasibini almamış. Ne olursa olsun sonuçta o da bir canlıdır" diye konuştu. (DHA)

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Tilki Kahramanmaraş

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
söylenecek söz var mı insan kadar vahşi doğaya zarar veren başka bir canlı yoktur zevk için öldürür doğayı mahfederken bile düşünmez başına felaketler geldiğinde bile anlamaz
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