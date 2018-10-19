Kahramanmaraş'ta korkunç görüntü! Öldürüp trafik levhasına astılar

Olay, ilçeye yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Yeniköy Mahallesi girişinde meydana geldi. Mahalle sakinleri, yol kenarındaki trafik levhasında ayaklarından asılı ölü tilkiyi görünce şok yaşadı.
Mahalle sakinlerinden Niyazi Avcı, tilkiyi öldürüp asanlara sert tepki gösterdi. Tilkiyi bulunduğu yerden indirdiğini ve gören herkesin kendisi gibi tepki gösterdiğini belirten Avcı, "Bunu yapan her kim olursa olsun insanlıktan nasibini almamış. Ne olursa olsun sonuçta o da bir canlıdır" diye konuştu. (DHA)
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