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  4. Kahramanmaraş’ta Starbucks şubesine taşlı silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı

Kahramanmaraş’ta Starbucks şubesine taşlı silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı

12.04.2024 20:30
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Kahramanmaraş’ta Starbucks şubesine bir kişi tarafından önce pompalı av tüfeğiyle ateş açıldı, daha sonra da taşlı saldırı gerçekleştirildi. Olayda 1 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş’ta Starbucks şubesine taşlı silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre olay, Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'nde bulunan alışveriş merkezindeki Starbucks adlı kafede meydana geldi.

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İddiaya göre, Kahramanmaraş’ta kimliği öğrenilemeyen bir kişi, müşterilerin bulunduğu sırada Starbucks kahve zinciri şubesinin önüne gelerek pompalı av tüfeğiyle mekanının camlarına ateş açtı, daha sonra da taşlı saldırı gerçekleştirdi.

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BÜYÜK KARGAŞA YAŞANDI

Saldırı sonrası büyük kargaşa meydana gelirken, insanların sağa sola kaçıştığı görüldü.

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Olayda bir kişi silah saçmalarının isabet etmesiyle ayağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yaralı vatandaşın ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili tahkikat başlattı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş
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