Kahramanmaraş'taki depremler sonrasında Hatay'a yardım seferberliği! Kuyruğun sonu görünmedi, araçlar durma noktasına geldi

Tüm Türkiye, Kahramanmaraş'taki depremler sonrasında 10 ildeki yaraları sarmak için seferber oldu. Türkiye’nin dört bir yanından Hatay’a yardıma gelen araçlar kilometrelerce uzunlukta kuyruk oluşturdu. Belen ilçesinden Hatay’ın merkezi Antakya’ya giden yardım araçlarının oluşturduğu kuyruk havadan görüntülendi.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU, ARAÇLA DURMA NOKTASINA GELDİ

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 10 ili etkileyen depremin ardından herkes seferber oldu. Depremin 4’üncü gününde Türkiye’nin her noktasından erzak, kıyafet gibi temel ihtiyaçlar hem küçük hem de ağır vasıtalarla götürülüyor. Yardıma giden araçlar kilometrelerce uzunlukta kuyruk oluşturdu. Belen ilçesinin, Belen otoban çıkışında Hatay’ın merkezi Antakya ilçesine giden yolda araçlar neredeyse durma noktasına geldi. Kilometrelerce kuyruk drone ile havadan da görüntülendi.

Kaynak: İHA

