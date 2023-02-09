Son dakika: Kahramanmaraş merkezli deprem faciasında 4. gün! Can kaybı 17 bini aştı

Son dakika haberine göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 20.50 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde 17 bin 134 kişinin hayatını kaybettiğini, 70 bin 347 kişinin ise yaralandığını açıkladı. AFAD'dan yapılan açıklamada 30 bin 360 afetzedenin, bölgeden diğer illere tahliye edildiğine de yer verildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BÖLGEDE ZİYARETLERDE BULUNDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kilis’te hastanede tedavi altına alınan depremzedeleri ziyaret etmiş, geçmiş olsun dileklerini iletmişti.

Ziyaretin ardından yaptığı açıklamada Erdoğan, "Bu coğrafyanın tarihte gördüğü en büyük deprem felaketiyle karşı karşıya kaldık. Kilis de bu felaketten etkilenen şehirlerimizden bir tanesi oldu. Kahramanmaraş merkezli bu felakette ne yazık ki şu ana kadar çok ciddi vefat durumumuz var. Dün Maraş ve en çok etkilenen bir diğer şehrimiz Hatay’daydım. Buraları gezdik." demişti.

DEPREMDE SON DURUMU PAYLAŞMIŞTI

Can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin bilgi veren Erdoğan, "Bölge genelinde depremin yol açtığı yıkıntılarda hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı şu an itibariyle 16 bin 546’ya ulaştı. Yaralılarımızın sayısı 66 bin 132. Yine bölge genelinde yıkılan bina sayısı 6 bin 444. Kilis’te ise 178 bina yıkılmış 73 vatandaş vefat etmiş, 690 vatandaşımız yaralanmıştır." ifadelerini kullanmıştı.

