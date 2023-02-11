Kahramanmaraş'taki depremlere ilişkin yeni görüntüler! Ölümü göze aldılar, bebekleri yalnız bırakmadılar

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler tüm Türkiye'yi derinden sarstı. Çok sayıda binanın yıkılmasına ve can kaybına yol açan depremlerle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde 2 hemşirenin, yoğun bakım ünitesinde tedavi gören bebeklerin bulunduğu kuvözleri korumak için sarf ettiği çaba anbean kaydedildi.

YENİ GÖRÜNTÜLER ÇIKTI

Pazartesi günü saat 04.17’de merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 şiddetindeki deprem, aralarında Gaziantep’in de olduğu 10 ilde etkili oldu. Şiddetli sarsıntı sırasında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İnayet Topçuoğlu Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde görevli hemşireler Devlet Nizam ve Gazel Çalışkan, deprem ile birlikte dışarı çıkmak yerine bebeklerin bulunduğu kuvözlerin devrilmesini önlemek için gayret gösterdi.

ÖLÜMÜ GÖZE ALDILAR

Güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde hemşirelerin sarsıntı ile kuvözlerin devrilmesini önlemeye çalıştıkları görüldü. Ölümü göze alarak bebekleri yalnız bırakmayan hemşirelerin davranışı, görüntüleri izleyenler tarafından takdir edildi.



Kaynak: DHA

