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Kahramanmaraş'ta bomba ihbarı polisi alarma geçirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.10.2018 17:48 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta 155'e gelen bir telefonda eşkali verilen bir kişiyle ilgili 'Çantasında bomba olabilir' ihbarı polisi alarma geçirdi.

Kahramanmaraş'ta bomba ihbarı polisi alarma geçirdi

Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta 155'e gelen bir telefonda eşkali verilen bir kişiyle ilgili 'Çantasında bomba olabilir' ihbarı polisi alarma geçirdi. Yapılan araştırmada ihbarın asılsız olduğu ve aklen malul bir kişi tarafından yapıldığı ortaya çıktı.
Saat 15.15 sıralarında 155 polis imdat telefonunu arayan bir kişi, Fatih Mahallesi Sütçü İmam Camii civarında 1,5 metre boylarında, takım elbiseli bir kişinin elinde siyah bir çanta ile ilerlediğini belirterek "Çantasında bomba olabilir" dedi. Bir süre sonra 155'e farklı bir numaradan aynı ihbar yapılırken, haber merkezi Terörle Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile bölgeye yakın diğer ekipleri olay yerine sevk etti.
Anında bölgeye giden polisler, ihbarda tarif edilen şüpheliyi aramaya başladı. Polisler, caminin etrafındaki sokak ve caddeler başta olmak üzere mahallenin tüm ara sokaklarında şüpheliyi aradı ancak bulamadı.
MERMERCİ VE FIRINCININ TELEFONLARINI KULLANMIŞ
Yapılan araştırma sonunda ihbarın asılsız olduğu ortaya çıkarken, ihbarcıyı yakalamak için çalışma başlattı. Araştırma sonunda ihbarın mahalledeki bir mermerci ve fırıncının telefonundan 1,5 metre boylarında, sarı saçlı, bordo çizgili tişört, mavi kot pantolonlu aynı kişi tarafından yapıldığını belirleyen polis kısa sürede, kısa sürede ihbarcının kimliğini de tespit etti.
AKLEN MALUL ÇIKTI
İhbarının asılsız olduğunun ortaya çıkması üzerine bölgedeki tüm birimlere normale dönerken, ihbarı yaptığı belirlenen A.D. anında polis tarafından yakalandı. Emniyete götürülen ihbarcının aklen malul olduğu belirlendi.
FOTOĞRAFLI

Kahramanmaraş'ta bomba ihbarı polisi alarma geçirdiKahramanmaraş'ta bomba ihbarı polisi alarma geçirdi

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