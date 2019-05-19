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Kahramanmaraş'ta kumar operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 00:21 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta kumar operasyonu

Kahramanmaraş'ta polis ekiplerince düzenlenen kumar operasyonunda 3 kişi hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayis Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Kayabaşı Mahallesi'ndeki kahvehaneye operasyon düzenledi.

Operasyonda iki kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı.

Kumar masasındaki 770 liraya el koyan ekipler, iki kişiye 660 lira idari para cezası uyguladı.

Ekipler, iş yeri sorumlusu M.B'ye kumar oynatmak suçundan işlem yaptı.

İş yerinin kapatılıp mühürlenmesi için işlem başlatıldı.

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Kahramanmaraş kumar polis

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