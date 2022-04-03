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  4. Kahreden olay! Geri geri gelirken babasını ezdi, 10 metre sürükledi

Kahreden olay! Geri geri gelirken babasını ezdi, 10 metre sürükledi

03.04.2022 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce’de Tem otoyolu Kaynaşlı gişelerinden yanlış şeride giren tır sürücüsü geri geri gelirken muavinlik yapan babasını ezdi. Yaşlı adam oğlunun kullandığı tırın altında hayatını kaybetti.

Kahreden olay! Geri geri gelirken babasını ezdi, 10 metre sürükledi

Korkunç kaza; sabah saatlerinde TEM otoyolu Kaynaşlı gişelerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kaynaşlı gişelerinden TEM otoyoluna giren Miktad E.’nin kullandığı tır, Ankara istikametine girmesi gerekirken yanlışlıkla İstanbul yönüne giden şeride girdi.

Kısa sürede yanlış yöne girdiğini fark eden tır sürücüsü Miktad E., otoyolda geri gelmek istedi.

BABA ARAÇTAN İNMİŞTİ

Bu esnada baba Niyazi Erdoğan, oğluna muavinlik yapmak için tırdan inerek oğluna yardımcı olmaya çalıştı. Ancak sürücü Miktad E. geri geri gelirken baba Niyazi Erdoğan’ı ezdi.

dasda

10 METRE SÜRÜKLEDİ

Yaşlı adam tırın altında yaklaşık 10 metre sürüklendi. Sürücü Miktad E. tırı geri geri şeritten çıkarttıktan sonra park etti.

Babasının gelmediğini görünce aramaya başladığında yol kenarında babasının cansız bedeni ile karşılaştı.

Sürücü Miktad E. durumu hemen sağlık ekiplerine ve otoyol girişindeki bölge trafik ekiplerine haber verdi.

(İHA)


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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Düzce
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